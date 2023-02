NOVI ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI ZEMLJOTRESA U TURSKOJ - Zgrade se ruše kao domine, jedni beže, drugi PARALISANI od straha! (VIDEO)

Kako javlja EMSC, epicentar zemljotresa bio je 14 kilometara jugozapadno of Antakije, na dubini od 10 kilometara.

Odmah potom, usledio je i drugi naknadni zemljotres magnitude 5.8 po Rihteru.

Turski mediji javljaju kako je došlo do snažnih zemljotresa i da vlada panika među građanima.

🚨 Terrifying visuals: the moment as the recent earthquake hit Turkey’s Hatay. Tsunami warning issued for the coastal regions of Syria and Turkey after Turkey-Syria earthquake tonight pic.twitter.com/Hinw1n2rG2

U međuvremenu objavljeno je još snimaka snažnog zemljotresa, koji je nešto ranije danas pogodio Tursku i Siriju.

U objavama se navodi da su u severnoj Siriji urušene zgrade usled ovih potresa, kao i da ima žrtava.

Panic in Turkey as two new earthquakes hit the Turkey-Syria border.



A 6.4 magnitude tremor followed by a 5.8, again in the Hatay area in the south of Turkey around 30 minutes ago.pic.twitter.com/HWWSn5qwou