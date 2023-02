PSI BEŽE, LJUDI SE SKRIVAJU, SVE SE TRESE - Vlada neviđena panika nakon zemljotresa, pristižu NOVI JEZIVI SNIMCI (VIDEO)

Epicentar potresa bio je 14 kilometara jugozapadno of Antakije, na dubini od 10 kilometara. EMSC javlja da se potres osetio u Turskoj, Libanu, Siriji, Kipru i Izraelu.

Magnitude 6.4 quake occurred at around 8.04 p.m. local time (1704GMT) in Defne district of Hatay, while another magnitude 5.8 tremor struck three minutes later in Hatay’s Samandag area https://t.co/mcTKzPJmPj pic.twitter.com/ypKiZ2RNE7