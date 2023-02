MISTERIOZNA METALNA KUGLA PREČNIKA 1,5 METARA ISPLIVALA NA OBALU JAPANA - Policija dala uzbunu, plaža zatvorena! (VIDEO)

Kugla je otkrivena u perefekturi Šizoka u gradu Hamacu.

Ono što je poznato jeste da ta metalna kugla ima prečnik 1,5 metara.

O ovom pronalasku ovaeštena je lokalna policija, koja je zatvorila plažu. U pomoć pozvani si pripadnici policije obučeni za pronalaženje i deaktiviranje eksploziva kako bi se utvrdilo sadržaj metaklne kugle.

An unknown round object with a diameter of 1.5 m was found on the seashore in Japan.



