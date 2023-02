Predsednik Rusije Vladimir Putin obraća se ruskoj Federalnoj skupštini, prvi put od početka rata u Ukrajini.

Putin je rekao da se obraća u odlučujućim i složenim vremenima, i da će trenutni događaji oblikovati budućnost Rusije.

- Pre godinu dana, radi bezbednosti naše zemlje i naših građana, pokrenuli smo akciju koju smo morali. Od 2014. godine Donbas se bori za svoj jezik i pravo na život, odbijajući da se povinuje pritiscima kijevskog režima. Verovali su da ćemo im priteći u pomoć, ali mi smo pokušavali da rešimo sve probleme na miran način - kaže Putin.

Ruski predsednik je istakao da su, i pored mirovnih inicijativa Rusije, zapadni lideri pokušavali da kupe vreme Kijevu kako bi ponizili Donbas.

Запад занимался крючкотворством, закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева, поощряли нацистов на террористические действия, заявил президентhttps://t.co/U1AlZtSL5u pic.twitter.com/FgQuuGvDQG — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

- U vojnim akademijama na Zapadu, ideja je bila da se preda oružje i treniraju specijalne snage Ukrajine, kao i da se pošalju PVO sistemi. Ukrajinci su čak tražili dostavu nuklearnog oružja. Zapadne sile su pravile tajne laboratorije za proizvodnju biološkog oružja - rekao je Putin.

Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, заявил Путин https://t.co/U1AlZtSL5u pic.twitter.com/SptXOo9tuA — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

Kako dodaje, to je sve rađeno bez srama, i da pregovori su bili samo blef.

- Krv je prolivana u Donbasu, i mi smo pokušavali da nađemo mirno rešenje. Uništili su Irak, Libiju, Siriju, Jugoslaviju i sramota je nikada neće priznati da gaze po tuđoj časti. Misle da mogu da mrze ceo svet, i da tvrde kako traže mirna rešenja. To su sve laži i dezinformacije - istakao je predsednik Rusije.

Predsednik Rusije ističe da Zapad deli zemlje na civilizovane i necivilizovane, kako bi mogli da budu još agresivniji.

- Mi smo hteli da razgovaramo, da se pronađu bezbednosna rešenja. Dobijali smo samo licemerne odgovore. Sa druge strane, NATO se približavao našim granicama, i postavljali PVO sisteme. Nijedna zemlja na svetu nema toliko vojnih baza u inostranstvu kao SAD. Cela planeta je prekrivena njihovim bazama. Oni su se povukli iz dogovora o oružju srednjeg dometa. Zašto to rade? Oni ništa ne rade bez tajne agende. Mi smo slali mirovne predloge. A dobili smo kao odgovor kategoričko ne. Oni su se već dogovorili da izvedu agresiju na našu zemlju i da eskaliraju sukob - naglasio je Putin.

Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины https://t.co/U1AlZtSL5u pic.twitter.com/peu9FEitT6 — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

Ruski predsednik kaže da je u februaru 2022. godine pokrenuta operacija u Ukrajini.

- Sećamo se šta je rađeno u Donbasu 2014. i 2015. godine. To je bilo protivno svim rezolucijama Saveta bezbednosti. I svejedno su to radili. Oni su pokrenuli rat, a mi smo prinuđeni da koristimo silu kako bi to zaustavili - rekao je on.

Putin kaže da su zapadne zemlje dale 150 milijardi dolara Kijevu, dok za najsiromašnije zemlje izdvojile 60 milijardi.

- Ima i drugih delova sveta u kojima kreiraju nemire. Oni hoće da ljudi zaborave na sve to, ali niko neće zaboraviti. Milijarde i milijarde dolara se troše za uspostavljanje "demokratskih sistema", koji su ustvari autokratski. Ocrnjuju svoje neprijatelje, kako bi sakrili svoje korupcijske skandale - kazao je predsednik Rusije.

Putin smatra da se zapadne zemlje trude da ostvare snove Austrijskog i Nemačkog carstva.

- Sramota nas je kada čujemo da je ukrajinska jedinica sebe nazvala "edelvajs", kao nacistička jedinica. To je veoma simbolično. Na ukrajinskim tenkovima su oslikani neonacistički simboli, i da sam iznenađen da na Zapadu niko ne obraća pažnju na to. To samo pokazuje da ih to ne zanima, već samo žele da se bore protiv Rusije - kazao je Putin.

On je naglasio da zapadne zemlje izazivaju konflikte na ruskim granicama, i da je to rađeno kroz ceo 20. vek.

- Mi ne vodimo rat protiv Ukrajinaca. Oni su taoci, okupirani od strane zapada. Ukrajinska industrija i bogatstva su opljačkana, i to je dovelo do društvene degradacije. Nije teško da vidimo zašto je vojna akcija morala da bude pokrenuta. Mnogo stranaca je došlo u Ukrajinu, njih ne zanimaju Ukrajinci, već žele da ih iskoriste protiv Rusije. Moramo da uklonimo opasnost koja je na našim granicama - rekao je Putin.

Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин https://t.co/joZGVxq4zU pic.twitter.com/Dom1TRTkku — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

Putin ističe da zapadne zemlje žele da zbrišu Rusiju jednom za svagda.

- Morate da shvatite da je naš opstanak u pitanju. Rusiju je nemoguće pobediti na bojnom polju, pa se izvode sve agresivniji informacioni napadi. Oni stalno lažu, ne zaustavljaju nasrtaje na našu kulturu, na Rusku Pravoslavnu Crkvu. Zapad namerava da lokalni sukob pretvori u fazu globalne konfrontacije, kako mi to razumemo - naglasio je Putin.

On kaže da se deca moraju zaštiti od uništavanja moralnih vrednosti na koje nasrće Zapad.

- Odrasli imaju pravo da žive kako hoće – niko ne zadire u privatnost, ali želim da kažem – pogledajte Sveto pismo. Tamo se sve kaže. Da je porodica zajednica muškarca i žene. Ali i ovi sveti tekstovi su pod sumnjom. Elite polude, a izgleda da nema leka, primetio je. Ali mi ćemo zaštititi našu decu - dodao je šef ruske države, podsećajući na ideju o "rodno neutralnom Bogu" koju promovišu u Americi.

Putin je dodao da se Zapad oslanja na nacionalne izdajnike koji uvek imaju isti otrov prezira prema svojoj otadžbini.

- Želim da se zahvalim ruskom narodu na hrabrosti, i herojima naše armije, flote, našim pilotima i gardistima. Želim da se zahvalim dobrovoljcima iz Donbasa. Kada sam spremao govor imao sam listu svih kojima moram da se zahvalim. Svima koje nisam pomenuo želim da se izvinim. Zahvaljujem se majkama i porodicama vojnika, kao i lekarima i medicinskim radnicima, železničkim radnicima i inženjerima - naveo je Putin.

Ruski predsednik je posebno pomenuo i učitelje, radnike, i kulturne radnike koji rade na frontu.

- Želim da se zahvalim novianarima, sveštenicima svih religija, preduzetnicima koji nastavljaju da rade. I posebno, zahvaljujem se žiteljima Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti. Vi ste na referendumu odlučili svoju budućnost. Ništa nije jače nego odluka doneta na taj način, da budete u svojoj Rusiji. Nastavićemo ono što smo počeli - istakao je Putin, na šta se salom prolomio aplauz.

В России создадут Фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО https://t.co/9iVGalSOAv pic.twitter.com/oYuOwN631A — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

Istakao je da će nastaviti da pruža podršku novopripojenim oblastima, i da će one biti mirne i uspešne.

- Ja razumem koliko je teško sada ženama i deci svih poginulih. Kao tokom Velikog patriotskog rata, kada smo se borili protiv nacista. Moramo podržati sve koji su izgubili svoje voljene. Moramo osnovati nacionalni fond za veterane, kako bi pružili pomoć i njima i njihovim porodicama. Bilo da je u pitanju medicinska, psihološka ili socijalna pomoć - dodao je ruski predsednik.

Putin je rekao da će svaki veteran ili član porodice poginulog borca imati svog ličnog socijalnog radnika.

- Fond će biti ustrojen u svim regionima Rusije. Ovaj novi fond će brinuti o žrtvama specijalne operacije. Posebna pažnja će biti orijentisana na protetiku i dugotrajnu negu kod kuće. Zadatak je da se sve uradi "bez birokratije" - istakao je on.

Ruski predsednik je rekao da sve jedinice moraju biti popunjene 90 odsto, i da su oficiri pokazali sjajne sposobnosti u ispunjavanju zadataka.

Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной, поручил начать строительство немедленно https://t.co/U1AlZtSL5u pic.twitter.com/4ONqoD3TQD — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

- Ali mora da se sprovodi i dalja obuka. Ti ljudi moraju da daju najviše od sebe, i njihova zemlja zna to da iskoristi. Naša vojska je bolja od mnogih, savremeno opremljena, i nastavićemo da je razvijamo na naučnim i tehničkim poljima. Namenska industrija zapošljava mlade, talentovane ljude, koji će nam doneti pobedu - kaže Putin.

On je najavio povećanje plata zaposlenima u vojnoj industriji, kao i razne beneficije poput stanova i subvencija.

Putin kaže da Rusija ostvaruje nezavisnost od dolara, i da su za sve ekonomske probleme na zapadu krive njihove vlade.

- Ipak, mi nećemo ponoviti greške iz prošlosti, i dozvoliti da naša ekonomija propadne. Takođe, mnoge ekonomske grane prošle godine ne samo da nisu pale, nego su i ostvarile rast - ističe on.

Predsednik Rusije je dodao da je nezaposlenost čak i pala, i da je na istorijskom minimumu.

- Tržište rada nije potonulo. Pre pandemije nezaposlenost je bila 4,7 odsto, a sada je 3,7 istorijski minimum. Shvatamo da postoje problemi koje je neophodno rešiti. Stalno smo govorili da je neophodno izmeniti strukturu ruske ekonomije, i ta promena je počela - dodao je ruski lider.

"России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить деньги. Отечественные банки работают стабильно и устойчиво", — отметил глава государства https://t.co/U1AlZtSL5u pic.twitter.com/c1dPO2W18L — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

On kaže da smisao svega nije samo da se ruska ekonomija samo prilagođava na spoljne uticaje, već dovođenje privrede na nove granice.

- Ovo je vreme puno izazova, ali i vreme za prilike. Naučna otkrića i tehnologije su pobeda, ista pobeda kao i otvoreni novi vrtić. Sve ovo je zajednički uspeh - kazao je Putin.

Ruski predsednik je rekao da će Rusija graditi nove logističke koridore, razvijati unutrašnje rute, posebno prema Aziji.

- Država će posebnu pažnju posvetiti međunarodnom koridoru "Sever-Jug", "Transsibirskoj železnici", BAMU, Severnom morskom putu. Sledeće godine biće vraćeno u normalu najmanje 85 odsto saveznih puteva i najmanje polovina regionalnih - kazao je on.

Putin kaže da će u narednih 10 godina država uložiti više od četiri triliona rubalja u stambeno-komunalne usluge.

On je zatražio od vlade da da predloge o postupku davanja poreskih olakšica za kupovinu domaćih IT proizvoda i da proširi spisak njihovih dobavljača.

- Znam da finansijski blok ne voli da daje beneficije, delimično se slažem sa njima, ali kreativan pristup je u ovom slučaju potreban. S obzirom na pozitivnu dinamiku, stvaraju se uslovi za snižavanje stopa u privredi, krediti za realni sektor treba da postanu dostupniji - rekao je Putin, i dodao:

- Rusija nema potrebe da se zadužuje u inostranstvu, klanja i moli za novac. Domaće banke rade stabilno.

On je istakao da je najvažniji element ekonomskog suvereniteta sloboda preduzetništva.

- Privatni biznis je pokazao prilagodljivost, i svaka inicijativa koja ima za cilj dobrobit zemlje se mora podržati. Osnova nove tržišne ekonomije je bila privatna svojina – ideja Zapada. Činilo se da je kopiranje ispravno, ali se ispostavilo da je privreda orijentisana na Zapad, postala, pre svega, izvor sirovina. Posao je imao za cilj brzo i lako izvlačenje profita, prodaju resursa - metala, drveta, a malo ko je razmišljao o tome da li je potrebno dugo ulagati. Bile su potrebne godine da se razbije ovaj sistem - kazao je Putin.

On je rekao i da je, umesto da se širi proizvodnja i otvaraju radna mesta u Rusiji, kapital trošen na jahte i luksuzne nekretnine.

- Nedavni događaji su ubedljivo pokazali da se slika Zapada kao sigurnog utočišta pokazala lažnom - rekao je predsednik Rusije.

Prema njegovim rečima, zapadne zemlje su konfiskovale čak i legalno zarađena sredstva.

- Dodaću samo, da nikome od običnih građana nije bilo žao onih koji su izgubili kapital u stranim bankama. Nije im žao onih koji su izgubili svoje jahte i palate - smatra on.

Postoji još jedan izbor – biti uz otadžbinu i raditi za sunarodnike, primetio je Putin.

- Svi moraju da shvate da i izvori blagostanja treba da budu samo ovde, u Rusiji - naglasio je predsednik.

Putin je govorio i o karakteru ruskog naroda, i podsetio da je tokom pandemije korona virusa Rusija prva poslala pomoć u Italiju.

Putin je podsetio na reči velikog ruskog državnika iz perioda carevine Petra Stolipina, koji je 1911. godine ubijen u Kijevu.

- Kada je u pitanju odbrana Rusije, svi moramo da koordiniramo naše napore, dužnosti i prava kako bismo podržali jedino istorijsko vrhovno pravo - pravo Rusije da bude jaka.

Президент говорит о науке.

"Необходимо предоставить ученым большую свободу, не "укладывать их в прокрустово ложе", подчеркнул глава государства https://t.co/U1AlZtSL5u pic.twitter.com/KICsc3FQR2 — РИА Новости (@rianru) 21. фебруар 2023.

On je rekao da će država podržati sve oblike kreativnog traganja, bez obzira na žanr i pravac.

- Kultura treba da služi lepoti i harmoniji, i što je najvažnije, ne da uništava društvo, već budi najbolje ljudske kvalitete. Među prioritetima je i obnavljanje kulturnog života u Donbasu - rekao je on.

Po pitanju razvoja nauke, Putin kaže da je važno usredsrediti resurse na ono što je najvažnije.

- Nove tehnologije se zasnivaju na fundamentalnim istraživanjima i ovde, kao i u kulturi, potrebno je naučnicima pružiti veću slobodu - naglasio je šef države.