KAKO JE SPASILAC IZ TURSKE DOBIO OBOŽAVAOCA ZA CEO ŽIVOT: Otkako je spasio NJU, ne odvajaju se! Potom je doneo VELIKU odluku (VIDEO)

Naime, kako se saznaje reč je o životinju koja je spasena iz ruševina u Gaziantepu, a koja sada odbija da se odvoji od svog spasioca, Alija Čakaša (33).

Bela mačka sa crnim šarama imala je veliku sreću da je iz ruševina izvuče ovaj spasilac u Turskoj, a s obzirom da joj je on omogućio novi život, mačka se od njega ne odvaja.

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG

Ovaj snimak na kojem mačka stoji na ramenu svog spasioca, dok je pravio pauzu kako bi sakupio snagu za dalju potragu za preživelima, preplavila je i osvojila društvene mreže, a ovaj prizor dirnuo je na hiljade ljudi.

Nakon što je savetnik ukrajinskog ministra Anton Geraščenko podelio snimak i fotografiju spasioca i mačke, ovi prizori obišli su ceo svet, budući da on ima više od 260.000 pratilaca na društvenoj mreži.

Kako se saznaje, reč je o turskom olimpijcu i biciklističkom treneru. Mačka je dobila i ime "Enkaz", što u prevodu sa turskog znači "ruševina".

Kako Daily Mail navodi, spasilac je odlučio da usvoji ovu mačku.

I posted yesterday about a cat saved from the rubble in Turkey who refused to leave his rescuer's side.



The rescuer's name is Ali Cakas and he adopted the cat, naming him Enkaz - "rubble" in Turkish.



May they have a happy life together!



📷- jcacs_1/ Instagram pic.twitter.com/ztgbZbAHyT