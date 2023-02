OTKRIVENA JE SUNČEVA BAKLJA KLASE IKS: Popularizator astronomije za Pink objašnjava kakve posledice bi ovo moglo da izazove na Zemlji! (VIDEO)

Snažna sunčeva baklja više klase Iks zabeležena je u noći 18. na 19. februar, saopštila je laboratorija rendgenske astronomije Sunca Instituta za fiziku Ruske akademije nauka.

Grafikon pokazuje da je solarna baklja počela oko 00.00 po Griniču i da joj je prethodilo nekoliko slabih baklji Ce-klase.

Sunce je bilo neobično aktivno od kraja decembra 2022. do početka januara 2023. kada je otkriveno nekoliko baklji klase Ce.

Popularizator astronomije Branko Zvezdar Simonović kaže da su u pitanju manifestacije sunčeve aktivnosti. Sunče je živo i dinamično telo, i to se manifestuje na različite načine, kao što su sunčeve pege, baklje, prominijencije i slično, objašnjava on.

- To su načini da se klasifikuju te pojave. Klasa X i tome treba dodati broj, u zavisnosti od "blekauta". To su sve kategorije koje se odnose na procenu... To u ovom slučaju nisu ozbiljne i velike pojave, koje mogu da izazovu probleme... To se odnosi na izbačaje koronarne mase, kada sa površine Sunca krene veiki oblak čestica, energičkih, koje se kreću u prostoru. Taj izbačaj treba da koincidira sa položajem Zemlje, a može i da je mimoiđe, da je ne pogodi, što ne bismo primetili... - dodao je on.

Kako kaže, magnetosfera je naš štit koji nas štiti od zračenja Sunca.

- Deo čestica upada u niske prostore Zemlje, gde se stvara polarna svetlost. Kada su velike oluje, onda polarna svetlost po intezitetu može da bude opasna i jaka - rekao je Simonović.

Govoreći o informacijama koje dobijamo, Simonović kaže treba da budemo oprezni, jer je dosta dezinformacija. On kaže da u pitanju nije ništa neobično što je primećeno na nebu.

Tokom svakih 11 godina, Sunce menja svoje stanje, i to se najbolje vidi na osnovu Sunčevih pega - rekao je potom Simonović.

