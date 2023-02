POSADA EVAKUISANA! Kontejnerski BROD GORI u Baltičkom moru, požar NE MOŽE DA SE UGASI

Kompanija "JR Šiping", sa sedištem u holandskoj luci Harlingen, navela je u saopštenju da je na 168 metara dugačkom kontejnerskom brodu "Eskejp" izbio požar u mašinskoj prostoriji, prenosi AP.

Posle neuspešnih pokušaja da se ugasi vatra, zapovednik plovila je preduzeo mere za evakuaciju, saopštila je kompanija.

A ship carrying dangerous cargo caught fire in the Baltic Sea. 'Escape' sails under the flag of the Netherlands, there is dangerous cargo on the ship, said Liva Veita, public relations for the Latvian maritime forces.#Latvian #Europe #Fire #Ship #Netherlands pic.twitter.com/FnUPgMXjM4