BELA OLUJA U AMERICI: 4 metra snega paralisalo život! 200.000 ljudi bez struje! Jak vetar ne prestaje

Zimska oluja koja putuje od istočne do zapadne i od zapadne do istočne obale Sjedinjenih Država i dalje ne popušta severnoamerički kontinent. Na udaru su milioni Amerikanaca koji ostaju bez struje, grejanja, a jake kiše i sneg ne prestaju.

Samo od utorka uveče više od 60 miliona Amerikanaca u više od 30 saveznih država nalazilo se pod nekim upozorenjem bilo zbog obilne kiše, negde zbog ledene kiše, a negde zbog snega.

Jak sneg koji je pao u Minesoti paralisao je saobraćaj na putevima, a u Montani je palo nekoliko metara snega za svega nekoliko sati.

Čak i metoerolog u Los Anđelesu tvrdi da će stanovnici Kalifornije uskoro imati susret sa snegom već u petak na okolnim brdima.

We're tracking this snowstorm across the state. Here's the latest from our meteorologists. pic.twitter.com/lmZ4Sot7hI — Best Of Minnesota (@BestPixMN) 21. фебруар 2023.

U Juti zvaničnici su zamoli građane u sredu ujutro da zbog velikog snega ne kreću na put i ne stvaraju kolaps, piše Dejli Mejl.

Očekuje se da će oluja široka 2.000 milja onemogućiti putovanje u nekim oblastima, posebno u regionima Minesote i gradovima duž Stenovitih planina.

NEXT WEATHER ALERT: A lull in the action before the 2nd wave of a massive snowstorm arrives Wednesday afternoon. Hundreds of schools are canceled or in e-learning. Follow live updates. https://t.co/ErsJ9p7gjV — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) 22. фебруар 2023.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje za zimske oluje, mećavu i jak vetar za široki deo zapadnih i severno-centralnih Sjedinjenih Država.

Od utorka do četvrtka na pojedinim mestima se očekivalo do dva metra snega i vetra brzine do 60 milja na sat.

Sneg koji pada brzinom od dva inča na sat i jak vetar učiniće uslove putovanja podmuklim i možda nemogućim u delovima severnih ravnica i gornjeg srednjeg zapada, navodi se u prognozi službe.

