ŠTA SE DOGODILO SA MISTERIOZNOM METALNOM KUGLOM? Internet je eksplodirao, JEZU probudila izjava šefa obalske straže (VIDEO)

Rane spekulacije sugerisale su da je nepoznati objekat na plaži Enšu u gradu Hamamacu, oko 210 kilometara jugozapadno od Tokija, neeksplodirana morska mina.

Lokalni mediji objavili su snimak policije u zaštitnoj odeći koja ispituje nepoznati predmet, koji je širok 1,5 metara u prečniku i napravljen od metala sa narandžasto-braon mrljama rđe.

Ali i druge teorije su se pojavile na internetu.

Neki su sugerisali da je to deo plana špijunaže neprijateljske zemlje protiv Japana i da je potencijalno povezano sa nedavnim izveštajima o kineskim špijunskim balonima koji su primećeni i kasnije prizemljeni iznad SAD i Kanade.

Do sada su bila najmanje tri različita izveštaja o navodnim kineskim špijunskim balonima iznad Japana prethodnih godina.

- Želim da nadležni imaju jači osećaj opasnosti, rekao je jedan od korisnika sajta Jahu Japan Njuz.

