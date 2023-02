NAJJASNIJA SLIKA KINESKOG BALONA U VAZDUHU DO SADA - Pilot uzleteo iznad objekta par trenutaka pre obaranja i uslikao SELFI (FOTO)

Tokom leta balona, redovno su ga pratili američki špijunski avioni pre nego što je oboren iznad obale Južne Karoline.

Pre objavljivanja fotografije, CNN je izvestio da je "selfi dostigao legendarni status“ u okviru američko-kanadske severnoameričke komande vazdušno-kosmičke odbrane i Pentagona.

Fotografija prikazuje senku koju baca avion U2 preko vrha površine balona. Zvaničnici su rekli da je špijunska letelica tokom svoje misije dostigla visinu od 18 do 21 kilometra.

The Department of Defense released a picture of the Chinese spy airship that floated over the United States. This is from the U-2 plane that flew by the airship. (Pic from Defense Department) #China #U2 #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/Ipv59bnw98