STRAVIČNA SMRT USRED NASELJA! Ženi nije bilo spasa, pokušala da spasi ljubimca pa RASTRGNUTA! (VIDEO)

Aligator je prvo zgrabio njenog ljubimca da bi potom napao i nju. Njen ljubimac je uspeo da preživi napad, dok nesrećna žena nije.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH