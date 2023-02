SUTRA SE NAVRŠAVA GODINU DANA OD RUSKO-UKRAJINSKE KRIZE: Da li svet treba da strahuje od upotrebe NUKLEARNOG ORUŽJA? (VIDEO)

Sutra se navršava godinu dana otkako je započela ruska specijalna operacija u Ukrajini. Tada je u televizijskom obraćanju, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je specijalnu vojnu operaciju u ukrajinskoj oblasti Donbas.

Godinu dana kasnije, dok okončanje ratnih dejstava nije ni na vidiku.

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za strateške analize kaže da ono što smo mogli da vidimo iz govora Vladimira Putina jeste određena vrsta "mekoće". Kako je dodala, od Putina, koji važi za ozbiljnog političara, očekivao se mnogo žešći govor, nego što smo imali prilike da vidimo.

Ona je dodala da Rusija za ovih godinu dana, ništa nije dobila, iako se to očekivalo.

- U govoru je sve prošlo nezapaženo, osim dela za naoružanje, ali je ostalo mnogo pitanja. I dalje stojim pri tome da ona nije ništa dobila, profitirala... Da li se reputacija srozala? Jeste. Srozala se na vojnoj sceni, jer su sa godinu dana pokazali da ne mogu ništa dalje od Bahmuta do Soledara - navela je ona.

Mantra Rusije je da njihovo stanovništvo misli da se bore sa celim svetom, a ne samo sa ukrajinskim narodom, koji sa druge strane podržavaju Zelenskog. Tu nema nemira, niko se ne odbacuje, dodala je Obradović.

- Ova agresija je postala slepa ulica za Ruse, gde su se vojnici rastrčali, a kada su došli na kraj ulice, samo su se susreli s anezadovoljstvom i žrtvama - navodi Obradović.

Profesor doktor Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije istakao je da je naše društvo na pogrešnom putu. Ovo prevazilazi najcrnja očekivanja navodi on, dodajući da se takođe nadao da će Rusija sve mnogo ranije okončati.

- Mislio sam, biće tu neke škrtice, obaveštajne strukture, koje će pomoći da se to reši. Sve te pripreme, sve što se dešavalo... Mislim da su oni bili spremni da se to brzo završi. Zapad, koji priprema ukrajinski narod na takvu devastaciju, kako kaže Angela Merkel, oni su na diplomatskom nivou trebali da reaguju, a ne da spremaju za sukob. Došli smo u situaciju da se govori o nuklearnom naoružanju kao da je to najnormalnija stvar - priča Miletić.

Ovo je vrsta pritiska na Zapadu, da se probudi, i da više nema ograničenja i sporazuma, a to je trenutak pred upotrebu, kaže Miletić.

SAD sigurno ne sedi mirno i čeka... - kaže Miletić.

