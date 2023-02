IAKO JE TRUDNA, ONA NE STAJE! Rijana posle Superboula nastupa na još jednom PRESTIŽNOM DEŠAVANJU - Svi se pitaju samo jedno!

Posle Superboula, Rijana će nastupati i na 95. dodeli Oskara!

Iako se još uvek nisu slegli utisci sa Superboula, trudna Rijana je spremna za još jedan nastup. Naime, ona je noiminovana za Oskara i nastupiće na ceremoniji dodele nagrada 12. marta.

Vlasnica hita „Shut Up and Drive” otpevaće numeru „Lift Me Up” -temu iz Marvelovog filma „Crni panter: Vakanda zauvek” - stoji u objavi Akademija filmske umetnosti i nauke.

Pomenuta numera je nominovana za Oskara u kategoriji za najbolju originalnu pesmu, a ovo je inače, prva Rijanina nominacija za Oskara.

O Rijaninom nastupu tokom poluvremena Superboula, koji je održan 12. februara, ne prestaje da se priča. Tada je publici otkrila da je u drugom stanju i da sa svojim partnerom Asap Rokijem čeka drugo dete i otpevala je neke od svojih najvećih hitova.

Inače, mišljenja publike o Rijaninom nastupu na Superboulu su podeljena. Jedni su oduševljeni njenom interpretacijom, stajlingom i odabirom pesama, dok su je drugi kritikovali, ističući da nije pevala uživo.

- Neverovatno kako Rijana može da nastavi da peva čak i kada odloži mikrofon i uopšte ne pomera usne - rekao je jedan gledalac, a isto takvo zapažanje je imala i jedna obožavateljka.

- Šteta što Rijana sinhronizuje usne- rekla je druga, dodajući snimak njene obrade pesme Kanjea Vesta „All of the Lights“, na kojoj se njene usne i tekst ne poklapaju.

Akademija, koja je domaćin dodele Oskara naglasila je da Rijana ima titulu devetostruke dobitnice Gremi nagrada, koja se može pohvaliti sa osam multiplatinastih albuma i 14 singlova koji su zauzeli prvo mesto na Bilbord Hot 100 listi.

Autor: Pink.rs