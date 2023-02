IZREŠETANA TELA MAJKE I SINOVA PRONAĐENA U BUNARU: Ministar osumnjičen da je u kući držao PRIVATNI ZATVOR (VIDEO)

Ministar iz Pakistana optužen je da je držao privatni zatvor u svojoj kući, nakon što su izrešetana tela tri osobe pronađena u bunaru u blizini njegovog doma.

Sardar Abdul Rehman Ketran, ministar za komunikacije i rad pokrajine Beludžistan je odbacio optužbe i rekao da su deo zavere protiv njega.

Policija je 20. februara pronašla izrešetana tela žene i njena dva sina u džakovima u bunaru u blizini kuće ministra, preneli su lokalni mediji.

QUETTA:

Police raided the house of Former Provincial Minister of #Balochistan Sardar Abdul Rehman Khetran after three bodies were found in Barkhan district.

Abdul Rahman Khetran's son Released kidnapped children's pictures.#JusticeForMarriFamily#قاتل_سردار_عبدالرحمن_کھیتران pic.twitter.com/7OowpRGPtu — Ahsan Rana (@ImAhsanRana) 22. фебруар 2023.

Žrtve su identifikovane kao Giran Naz (40) i njeni sinovi Mohamed Navaz (22) i Abdul Kadir (15).

Stotine ljudi protestovalo je protiv ministra u sredu, prenosi Independent.

Prema pisanju lokalnih medija, žrtve su identifikovane kao supruga i sinovi Kana Muhameda Marija, koji tvrdi da je ministar njegovu porodicu držao u zatočeništvu u privatnom zatvoru skoro četiri godine.

"Ovo su tela moje žene i sinova koji su držani u privatnoj ćeliji poslednje četiri godine", rekao je on.

I have no words to express this poor family's suffering. They kept asking for justice. Khan Muhammad Marri's entire family was held captive by provincial minister Sardar Abdul Rehman Khetran. The entire family was killed, and their dead bodies were discovered today 💔 pic.twitter.com/T0BRwh7fqJ — Jamal Baloch (@Jam__Baloch) 20. фебруар 2023.

Tvrdio je da njegovo petoro druge dece, uključujući njegovu 13-godišnju ćerku, i dalje čami u ministrovom privatnom zatvoru.

Ministar unutrašnjih poslova naredio je "bezbedno vraćanje" otete porodice.

Nakon ovih optužbi, lokalna policija je upala u kuću ministra u četvrtak uveče, ali do sada niko nije uhapšen.

Slučaj je izazvao bes na društvenim mrežama, a bivši premijer Pakistana Imran Kan pridružio se osudi.

"Najoštrije osuđujem nezakonito zatvaranje, fizičko zlostavljanje i ubistvo siromašne žene i njene dece u privatnom zatvoru Sardara Abdula Rehmana Ketrana", napisao je na Tviteru.

Poručio je da odmah treba da budu preduzete akcije protiv "zakona džungle".

Ambulance carrying bodies of a mother & her 2 sons stopped from entering #Quetta. Family was murdered by Sardar Abdul Rehman Khetran,a #Balochistan Minister. #Pakistani state is responsible for these deaths, as well as illegal abduction,torture of Mahal #Baloch. #FreeBalochistan pic.twitter.com/IrB4edRaIN — Zaffar Baloch (@ZaffarBaloch) 22. фебруар 2023.

Mari je rekao da je njegova porodica zatvorena 2019. godine u privatnom zatvoru ministra nakon što nije svedočio u slučaju između provincijskog ministra i njegovog sina, Sardara Inama Ketrana.

Demonstranti su rekli da neće sahraniti tela žene i njenih sinova sve dok ih ne obiće premijer Šehbaz Šarif.

Lokalna bolnica je rekla da su na telima bili znakovi mučenja i rane od metaka u njihovim lobanjama. Ruke i noge su im bile vezane kanapima, dok je ženino lice bilo zgnječeno.

Ministar je odbacio optužbe da je držao privatni zatvor i mučio porodicu.

Međutim, njegov sin Inam Šah je navodno potvrdio da su tela pronađena u bunaru.

Who is Sardar Abdul Rehman Khetran?



Yesterday three dead bodies were recovered from a well near Barkhan in Balochistan. The bodies were taken to hospital, where they were identified as Granaaz Marri and her two sons Mohammad Nawaz and Abdul Qadir. pic.twitter.com/wd2Ew0ARLe — The Balochistan Post - English (@TBPEnglish) 21. фебруар 2023.

"Prošle noći, oko dva kilometra dalje od kuće, tri tela su bačena u bunar. Ne znam ko ih je bacio", rekao je on.

Ovo nije prvi put da je ministar optužen za držanje privatnog zatvora. Lokalna policija i antiterorističke snage su 2014. godine izvršile raciju privatnog zatvora i rekle u to vreme da su pronađeno sedam osoba, uključujući dve žene i troje dece.

