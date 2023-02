BEBA DŽIN IZ INDONEZIJE - Mali Muhamed ima samo 16 meseci a 28 kilograma, više ne može da stane u kolica i nosi očevu odeću (VIDEO)

Prosečna beba njegovih godina ima oko trećine njegove težine.

U porodičnom domu u Bandung Regenci, u Indoneziji njegova majku Pitrij se smeje dok se bori da ga gurne u uspravan položaj.

Kenzi nosi zelenu majicu sa brojem 2 - koja se čini premala - dok dete uspeva da se na kraju digne na noge na delić sekunde.

On jede grickalice i igra se sa svojim igračkama dok se njegova porodica okuplja oko njega nastojeći da se brine o njemu.

Njegova majka Pitria objašnjava da Kenzi više ne može stane u svoja kolica, a njegovim roditeljima je teško da ga podignu dok on ne može da se drži uspravno.

