NOVI RUSKI TORNADO-S 20 PUTA PRECIZNIJI OD SMERČA: Rusi u Abu Dabiju predstavili raketni sistem, moćniji od američkih HIMARS-a

Višeciljani raketni sistem Tornado-S, sličan HIMARS-u američke proizvodnje, može da pogodi protivničke pozicije na većim dometima i unutar neprijateljskih teritorija.

U saopštenju od 20. februara, državna korporacija Rostec, koja plasira ovaj sistem naoružanja zemljama Zaliva, objasnila je mogućnosti višeciljnog raketnog sistema Tornado-S.

- Jedinica kontrolnog sistema Tornado-S omogućava da svaka municija ima jedinstveni zadatak u letu, omogućavajući borbenom vozilu da salvom napadne nekoliko ciljeva. Zasnovano na inercijalnom navigacionom sistemu sa remenom, sistem može dodeliti domet leta i putanju svakom MLRS projektilu - navedeno je.

Efektivni domet raketa preciznog udara je veći od 100 kilometara. Štaviše, preciznost projektila Tornado-S je 15-20 puta veća od municije prethodnika Smerča.

Zbog razmeštanja u Ukrajini, sistem naoružanja je bio u centru pažnje poslednjih nekoliko meseci. Ovaj sistem naoružanja je najavljen kao efikasna protivteža američkom HIMARS, koji su zbog visoke efikasnosti na bojnom polju vojni analitičari nazvali "bog rata".

Jurij Кnutov, ruski vojni ekspert, ranije ga je opisao kao daleko moćniji od HIMARS-a, tvrdeći da ima domet gađanja od 120 kilometara i da može da usmeri svaku raketu pojedinačno.

Russia presented its own HIMARS Tornado-S at IDEX 2023; The expert called it "much more powerful" than the American MLRS. pic.twitter.com/lvTVbGq3tM

MLRS Tornado-S kalibra 300 milimetara, poznat i kao 9К515 Tornado-S, predstavlja značajnu nadogradnju sistema Smerč. Sistem naoružanja ima ugrađene sisteme za kontrolu i komunikaciju i automatizovani sistem za navođenje i kontrolu vatre.

Ima poboljšano određivanje cilja, mogućnosti razmene podataka i brže i preciznije procene uglova nišana i drugih atributa. Osim toga, razvijena je i tehnologija za unos podataka u glave za samonavođenje projektila.

Rusija je takođe prikazala projektile Tornado-S kalibra 122 mm, koji mogu da unište mete na planinskom terenu i šire (uključujući pobočne padine i klisure).

Još jedna ruska inovacija predstavljena na IDEКS 2023 sajmu oružja je 57mm 53-UOR-281U visokoeksplozivna granata za praćenje. Projektil koristi standardizovani borbeni modul za angažovanje ciljeva u vazduhu, neoklopnog hardvera i ljudstva.

Rusija je najavila izlaganje više od 200 jedinica naoružanja i vojne opreme na međunarodnoj izložbi odbrane IDEКS 2023 u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Na sajmu, koji je počeo 20. februara i trajaće do 24. februara, biće predstavljeni proizvodi nekih od vodećih ruskih vojno-industrijskih firmi.

Rusija će na IDEКS 2023 predstaviti svoju visokopreciznu snajpersku pušku Orsis kalibra 12,7 mm, termobarični bacač plamena MRO-A, snajpersku pušku Čukavin iz Кalašnjikova, kao i nekoliko nišana Švabe.

Кupci takođe prvi put vide najnoviju vođenu raketu vazduh-zemlja 305E na Bliskom istoku, preneo je TASS.

Tornado-S MLRS crews inflicted damage on enemy positions



Units of Tornado-S multiple launch rocket systems struck at military facilities of the Armed Forces of Ukraine.



Crews do not doubt the accuracy of their complexes. All set targets are guaranteed to be destroyed, pic.twitter.com/9g0mwGWNpQ