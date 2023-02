DELOVI TELA NAĐENI U FRIŽIDERU Bivši muž manekenke IZA REŠETAKA - policija zatekla STRAVIČNU SCENU u iznajmljenom stanu

Nestanak Čoi (28) prijavljen je u sredu, a delovi njenog tela pronađeni su u petak, zajedno sa mašinom za sečenje mesa, električnom testerom i nešto odeće u okrugu Tai Po, saopštila je policija.

Policijski nadzornik Alan Čung rekao je na konferenciji za novinare u subotu da je bivši muž manekenke uhapšen dok je pokušavao da pobegne na pristaništu u Tung Čungu, na jednom od gradskih ostrva Lantau, piše CNN.

Načelnik Čung je rekao da je policija verovala da je nameravao da pobegne brodom ili čamcem u trenutku hapšenja.

Bivši muž, zajedno sa bratom i roditeljima - koji su uhapšeni u petak - zadržani su na ispitivanju, dok policija nastavlja potragu za preostalim delovima ženinog tela, rekao je Čung.

