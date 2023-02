MISTERIOZAN I OGROMAN KRATER SE POJAVIO U TURSKOJ: Prečnik 37 metara, niko ne zna zbog čega je nastao (VIDEO)

Direktor Centra za istraživanje prirodnih pojava u Obruku, profesor Fetulah Arik rekao je da su geolozi bili na mestu gde je nastao krater, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

- Zemljotres od 6. februara, ili naknadni potresi, nemaju veze sa rupom, koja je izgleda nastala prethodnih dana. Nismo mogli da utvrdimo zbog čega. Možda se zemlja spremala da se uruši još ranije, ali da je zaista povezana sa zemljotresom, pa ne bi se rupa otvorila 20-ak dana kasnije - rekao je Arik, preneo je portal "yenikonya".

On je rekao da zemljotresi ili naknadni potresi ne utiču na formiranje ponora, izuzev tokom samog zemljotresa.

- Postoje mesta u svetu gde su se stvorili slični krateri, ali nismo uspeli da uspostavimo neku vezu sa zemljotresom - dodao je on.

A sudden appearance of a giant crater in #Turkey , and geological experts are likely to occur due to the earthquake pic.twitter.com/5k9pX81Yng

Mehmet Japar, koji živi na visoravni Hadži Seit, takođe je naveo da su se takvi krateri i ranije formirali u blizini i istakao da se sada stvorila velika rupa na njivi njegovog komšije.

- Zemljotres od 6. februara, ili naknadni potresi, nemaju veze sa rupom, koja je izgleda nastala prethodnih dana. Nismo mogli da utvrdimo zbog čega. Možda se zemlja spremala da se uruši još ranije, ali da je zaista povezana sa zemljotresom, pa ne bi se rupa otvorila 20-ak dana kasnije - rekao je Arik, preneo je portal "yenikonya".

On je rekao da zemljotresi ili naknadni potresi ne utiču na formiranje ponora, izuzev tokom samog zemljotresa.

#Turkey a mystery new crater was found #turkeyearthquake2023

Any thoughts what could have caused this. The size and depth are impressive pic.twitter.com/AS2cwLlKYP