BAJDEN POŽURUJE ZELENSKOG: Predsednik Ukrajine odabranim stranim i domaćim novinarima priznao da od Zapada dobija 'domaće zadatke'

Niko ne voli gubitnike. Moramo danonoćno raditi, jer je to jedini način da pobedimo.

Ako zapadni partneri održe datu reč, a Kijev odradi "domaće zadatke", Ukrajina će pobediti.

Ova izjava predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog samo potvrđuje da su tačne tvrdnje zapadnih medija da ga Amerikanci podstiču na ofanzivu, kako bi, bar nekim uspehom, opravadao veliku vojnu i finansijsku pomoć koju dobija sa Zapada. Zelenski nije slučajno kazao da treba da obavi "domaće zadatke", jer nije tajna da u planiranju operacija i davanju informacija dobijenih preko satelitskih mreža učestvuju američki i drugi zapadni oficiri.

Zelenski je minulog vikenda rekao da je 1.877 gradova i sela pod kontrolom ruskih snaga.

Taj broj se povećava, jer se steže obruč oko Artjomovska, grada koji je do rata imao oko 70.000 stanovnika. Da bi zaustavili rusko napredovanje ukrajinske jedinice su kod Artjomovska razrušile branu i potopile deo teritorije. Predstavnici privatne ruske vojne kompanije "Vagner" tvrde da im je do centra Artjomovska ostalo manje od dva kilometra.

Zelenski je ovih dana mnogo govorio o planovima za zauzimanje Krima. On tvrdi da su njegove jedinice spremne moralno, a sada se pripremaju kako da to "tehnički izvedu". Za to se formiraju udarne brigade, skuplja se naoružanje, a jedan broj vojnika se priprema na poligonima zapadnih zemalja.

Ukrajinska vojska je saopštila da se biraju oni koji treba da prođu obuku za posadu PVO sistema, nemačkih "Iris-T", američkih "Patriota", kao i NASAMS-a "Samp-T". Zelenski je najavio spisak potrebnog naoružanja kongresmenima naklonjenim Kijevu u nadi da će Vašington odobriti i isporuku aviona F-16.

Ali, da bi sačuvao obraz, ako ukrajinska vojska doživi eventualno poraz, predsednik SAD Džozef Bajden je ovog vikenda rekao TV mreži Ej-Bi-Si da Ukrajina sama treba da reši na čemu će da završi konlfikt sa Rusijom. Bajden je izrazio sumnju da Kijev odmah može da zauzme Krim.

Očito da Zelenskom nije prijatno da sluša od glavnog sponzora iz Vašingtona primedbe na nedovoljnu efikasnost, pa je na poslednjoj konferenciji za strane i domaće odabrane novinare kazao da će Amerika, ako prestane da pomaže Ukrajinu, izgubiti liderske pozicije u svetu, pa i NATO.

Istovremeno, direktor CIA Vilijam Berns razočaran je ponašanjem ruskog kolege, direktora Ruske spoljne obaveštajne službe, Sergeja Nariškina. Berns tvrdi da se Nariškin na sastanku u Instanbulu ponašao drsko, pokazujući da i on, kao i Putin, veruje u pobedu Rusije u Ukrajini. S druge strane, Nariškin je ocenio da je razgovor bio "sadržajan". Njih dvojica su se sreli u novembru u Instanbulu, a Amerikance je zanimalo hoće li Rusi upotrebiti atomsko oružje u Ukrajini.

U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je izjavio da će to koliko će daleko Rusija biti primorana da udaljava zapadnu pretnju od svojih granica zavisiti od toga kakvo će oružje biti isporučeno Ukrajini.

PREDSEDNIK U SOVJETSKOM BUNKERU

Više zapadnih listova objavilo je reportaže o bunkeru u kom se skriva u Kijevu Vladimir Zelenski, sa najbližim saradnicima, o čemu znaju i u Rusiji. Bunker je iz sovjetskog vremena, vodi se pod šifrom ČZ-417, a nalazi se pod zgradom administracije ukrajinskog predsednika na Bankovoj ulici. Autor projekta je moskovski institut "Metroprojekt" na dubini od 93 metra, u visini kijevskog metroa. Tunel ima dijametar 8,5 metara, a dugačak je 80 do 100 metara. Zaštićen je od bombi teških dve i po tone. Ima radni deo, sistem veza i sve potrebno za duži boravak.

ZAGREB ŠALjE HELIKOPTERE BEZ OZNAKA

Rukovodstvo Hrvatske je odlučilo da pošalje Ukrajini 14 transportnih helikoptera. Radi se o starim ruskim helikopterima Mi8 MTV-1 i dva helikoptera Mi8 T. Oni se sada pripremaju u tehničkom centru u Velikoj Gorici uz zagrebački aerodrom "Pleso". Pre nego što helikopteri budu prebačeni u Poljsku sa njih će skinuti oznake hrvatske vojske.

PUTIN: CILj ZAPADA DA RASPARČA RUSIJU

Nedavni govor predsednika Rusije Vladimira Putina na skupu Federalnog sabora dobio je nastavak u televizijskoj emisiji "Moskva, Kremlj, Putin" na TV Rusija, gde je istakao da Zapad želi da rasparča Rusiju. A zatim bi, prema svojim ocenama, primio pojedine delove u "porodicu civilizovanih naroda", ali svaki deo posebno. On tvrdi da takvi planovi postoje na papiru.

- Samo što smo mi, u uslovima izgradnje odnosa, pokušali da iz, takoreći, partnerskih razloga, ne pričamo o tome. Ali sve je tu, sve je napisano, sve je na papiru - rekao je Putin.

Istakao je da je Rusija primorana da se vrati razmatranju pitanja o nuklearnom potencijalu Velike Britanije i Francuske, jer je NATO, kako je ocenio, pokazao da predstavlja vojni, a ne politički blok. Prema njegovoj oceni, zemlje NATO su, indirektno, saučesnici u, kako je naveo, "zločinima" kijevskog režima.

- Kada danas rade ovo što rade u Ukrajini, jednostavno ne mogu da zamislim da američki vojnici šetaju po našim nuklearnim objektima. To je prosto smešno - zaključio je.

Putina su pitali čeka li Rusiju večna konfrontacija sa Zapadom. Ruski predsednik je odgovorio da ne želi da se svet prilagođava interesima Amerike i da je uveren da će se borba za višepolarnost sveta jednog dana postati sveopšta.

