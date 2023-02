Medvedev: Upumpavanje oružja u Ukrajinu rizikuje globalnu nuklearnu katastrofu

Medvedev je rekao da, "ako ozbiljno bude postavljeno pitanje postojanja same Rusije, one neće biti rešavano na ukrajinskom frontu, već zajedno sa pitanjem daljeg postojanja celokupne ljudske civilizacije“.

Nastavak politike Zapada da "upumpava" oružje u Ukrajinu i spreči svaku mogućnost pregovora sa Rusijom, preti globalnom nuklearnom katastrofom, smatra zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev.

"Naši neprijatelji upravo to rade, ne želeći da shvate da će njihovi ciljevi sigurno dovesti do totalnog fijaska. Gubitak za sve. Kolaps. Apokalipsa. Gde vekovima zaboravljate na nekadašnji život, dok ruševine ne prestanu da emituju zračenje", rekao je on.

Medvedev je u članku za list Izvestija ocenio da, ako ozbiljno bude postavljeno pitanje postojanja same Rusije, one neće biti rešavano "na ukrajinskom frontu, već zajedno sa pitanjem daljeg postojanja celokupne ljudske civilizacije“, prenosi Interfaks.

"I tu ne treba da bude nejasnoća. Ne treba nam svet bez Rusije“, napisao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, Zapad se drži opasne iluzije da će moći da "sahrani” Rusiju kao Sovjetski savez.

Autor: