NEMA MIRA NA ZAPADNOJ OBALI: Izraelac ubijen u oružanom napadu iz vozila u pokretu, naseljenici pale kuće Palestinaca

On je pogođen u gornji deo tela i izgubio je kontrolu nad svojim vozilom koje je skrenulo sa puta i slupalo se.



Spasioci su našli zrtvu napada bez svesti i prebacili je helikopterom u bolnicu u Jerusalimu gde je ubrzo preminula. Vatra je otvorena na još dva vozila, ali putnici nisu povređenni.

Izraelska vojska je organizovala poteru za osumnjičenim napadačima koji su zapalili svoj automobil i drugi vozilom se odvezli u pravcu Jerihona.

Na putu su se suočili sa policijskim snagama koje su otvorile vatru. Veruje se da je jedan naoružani napadač pogođen metkom, a vojska je postavila kontrolne punktove i prepreke na putevima u tom području dok traje potera.



Palestinski Islamski džihad je pohvalio, kako je naveo "hrabrost napadača" i najavio da će se " operacije otpora nastaviti i da će neprijatelj platiti cenu za svoje zločine".

Thousands of Israelis gather to protest in Tel Aviv against Israeli settlers’s attack against Palestinian in Huwara, West Bank. It is important for the moderate majority to stand up against bigots. pic.twitter.com/FUMJOXgxtA