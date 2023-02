DRONOVI STIGLI DO MOSKVE! Drama u Rusiji: Vojska obara bespilotne letelice, Ukrajina ćuti (FOTO)

U blizini sela Gubastovo u okrugu Kolomna u Moskovske oblasti srušio se dron, ali nema pretnje po bezbednost lokalnog stanovništva, izjavio je danas guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov, preneo je TASS.

"Što se tiče incidenta sa padom bespilotne letelice u gradskom okrugu Kolomna, dogodio se u blizini sela Gubastovo. Po svemu sudeći, meta je bio civilni infrastrukturni objekat, koji nije pogođen. Nema žrtava, niti je pričinjena materijalna šteta, a Federalna služba bezbednosti i drugi nadležni organi istražuju incident", napisao je Vorobjov na svom "Telegram" kanalu.

Kako je naveo, nema rizika za bezbednost lokalnog stanovništva.

Rusko ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je sprečilo dva pokušaja ukrajinskih napada dronovima na dva južna ruska regiona tokom noći.

Od ukrajinskih vlasti nije bilo komentara. Tvrdnje nisu nezavisno proverene.

⚡️ Photo from the crash site of the UJ-22 Airborne attack drone one hundred meters from the Voskresensk gas compressor station in the Kolomenskyi district of the moscow region, published by russian media. pic.twitter.com/Z5dCFIQv9G — FLASH (@Flash_news_ua) 28. фебруар 2023.

Obustavljeni letovi

Ranije danas letovi na aerodromu Sankt Peterburg su bili obustavljeni na oko sat vremena nekon što je u blizini primećen nepoznati leteći objekat.

Niz ruskih domaćih letova za Sankt Peterburg vraćeno je nazad na svoja polazna mesta, prema veb stranici za praćenje letova “Flajt radar”. Najmanje pet letova na liniji od Moskve do Sankt Peterburga vraćeno je nazad u rusku prestonicu nakon što su prethodno kružili u vazduhu, prenosi “Gardijan”.

Russian media report that an unknown drone was shot down near a Gazprom object in Moscow region.



It is more than 500 km away from Russian border with Ukraine. Soon Putin might get very afraid to show himself in public as drones can reach far distances. pic.twitter.com/D3iEp0jyAu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 28. фебруар 2023.

TASS prenosi da je vazdušni prostor u krugu od 200 kilometara od “Pulkova” bio zatvoren do 10.20 GMT (13.20 po lokalnom vremenu).

Nije odmah jasno zašto su bili obustavljeni, ali je Rojters naveo da nepotvrđeni medijski izveštaj ruskog onlajn medija “Baza” tvrdi da je neidentifikovani objekt primećen na nebu i da su borbeni avioni poslati da istraže.

Bespilotna letelica primećena je na nedaleko od skladišta nafte u ruskom gradu Tuapse na obali Crnog mora, gde je tokom noći izbio požar, izjavio je danas izvor iz Ministarsta za vanredne situacije.

JUST IN: Pulkovo Airport in St. Petersburg has been closed for air traffic. This is reportedly due to an "unidentified object". Fighter jets have taken off, BAZA reports. https://t.co/hAeELZJpFX pic.twitter.com/C54flNSTaX — Faytuks News Δ (@Faytuks) 28. фебруар 2023.

Kremlj je rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin bio potpuno obavešten o privremenoj zabrani letova iznad Sankt Peterburga u utorak. Ruski mediji, uključujući TASS, prenose saopštenje tamošnjeg Ministarstva odbrane koje tvrdi da je jutrošnje zatvaranje vazdušnog prostora oko Sankt Peterburga bilo deo vežbe, preneo je "Gardijan".

A fire happened this night at an oil depot in Tuapse, Russia. According to the authorities, the fire allegedly resuslted from a astrike by several UAVs pic.twitter.com/XLA4xpwvaH — UkraineWorld (@ukraine_world) 28. фебруар 2023.

Ministarstvo je takođe navelo da je tokom noći sprečilo dva pokušaja ukrajinskih napada na rusko tlo dronovima, navodno na civilnu infrastrukturu na području Krasnodara i Adigeje.

