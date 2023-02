NIKOME NIJE JASNO KAKO OVO NISU VIDELE PRE! Radnice u pekari primetile neobičan natpis na novčanici, policija otkrila o čemu se radi

Policija u Slavonskom Brodu otkrila je dva zanimljiva kaznena dela prevare.

U jednoj pekari 23. februara oko 22 sata nepoznata osoba platila je porudžbinu hrane koristeći dve novčanice od 20 evra. Četiri dana kasnije, oko 8 sati, radnica druge pekare primetila je novčanicu od 20 evra za koju je posumnjala da se radi o falsifikatu.

Prilikom pregleda novčanica u oba slučaja je utvrđeno da se radi o tzv. filmskom novcu, a na istima je na engleskom jeziku bilo napisano: "Movie money" i "This is not legal, it is to bi used fot motion props".

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja važnih činjenica i pronalaska počinitelja.

Podsetimo, nedavno je 19-godišnjak u Ulici K. Kotromanić u Slavonskom Brodu uslugu taksi prevoza platio novčanicom od 50 evra, a reč je bila, kako je taksist prekasno otkrio naknadno, o filmskom novcu.

Kazna zatvora do 10 godina

Od prelaska na evro, 1. januara ove godine, u Hrvatskoj je zaplenjena značajna količina lažnih novčanica, a bilo je i pokušaja plaćanja takozvanim "filmskim novčanicama".

Prema saznanjima RTL u Hrvatskoj narodnoj banci samo u ovoj godini otkriveno je gotovo 300 lažnih novčanica evra, najviše u apoenima od 50 evra - gotovo 200. Prevarantima su, kažu, zanimljive i novčanice od 20 i 100 evra, a nešto manje one od 10, 500 i 200.

Veliki porast falsifikovanih novčanica evra primetili su najviše ugostitelji, pa su skeneri i hemijske za detektovanje postali obavezni deo šankerske opreme.

Onima koje policija uhapsi sa lažnim novčanicama preti kazna zatvora do 10 godina, dok onima koji nesvesno prime lažni novac i svesno ga proslede dalje čeka kazna od tri godine.

