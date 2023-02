ZEMLJOTRES U TIHOM OKEANU Potres magnitude 5,6 stepeni pogodio obale Gvatemale

Peruanski list "La republika" piše, pozivajući se na informacije Nacionalnog instituta Gvatemale za seizmologiju, vulkanologiju, meteorologiju i hidrologiju, da je potres bio jačine 5,7 stepeni Rihterove skale.



EMSC je naveo da je zemljotres bio na dubini od 80 kilometara, 80 kilometara jugoistočno od mesta Eksvintla u Gvatemali i 40 kilometara južno od grada Puerto San Hoze na Tihom okeanu.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 69 km S of La Gomera (#Guatemala) || 9 min ago (local time 13:44:30). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Ehgfu8xEHb