U ovoj katastrofalnoj nesreći poginule su, prema najnovijim podacima, 32 osobe, a najmanje 85 je povređeno.

Sudar je izazvao uništenje nekoliko vagona sa putnicima, a na licu mesta spasioci su zatekli potresne prizore: ljudski leševi i povređeni ljudi bili su svuda oko pruge, a drugi su bili u ostacima vagona.

Kako piše grčki Kathimerini, nesreća se desila nešto pre ponoći kod grada Tempe, a spasioci su dosad potvrdili da ima 32 žrtve i 85 povređenih putnika. Međutim, oni još uvek pretražuju vagone, pa se strahuje da će broj poginulih i povređenih biti i veći.

Od 85 povređenih putnika, čak 25 je u veoma ozbiljnom stanju.

Posle sudara, koji je bio strahovit, vagone oba voza zahvatio je i požar.

Prema rečima vatrogasaca koji su brzo stigli na lice mesta, požar je uglavnom ugašen, i operacija spasavanja je u toku. Medicinske ekipe čekaju da vatrogasci oslobode pristup vagonima i onda evakuišu povređene.

Nesreća se desila nešto pre ponoći, prenosi Kathimerini, a okolnosti pod kojima se sve desilo još uvek nisu razjašnjene. Putnički voz je bio na liniji Atina-Solun.

🚨 BREAKING: Injuries and fatalities reported after cargo and passenger trains collide near Tempi, Greece. pic.twitter.com/rhgLjEPPjL

Vađenje povređenih i operacija spasavanja traje cele noći, a u njoj učestvuje više od 15o vatrogasaca i čak 40 kola hitne pomoći. Na terenu su i 32 policajca sa 15 patrolnih voziila, kao i vozila sa kranovima, kojima se podižu ostaci vozova.

Prema rečima šefa vatrogasaca Vasilisa Vatrakojanisa, putnici koji su u stabilnom stanju transportuju se autobusima u Solun.

- Vagon 1 i 2 ne postoje. Od siline udara, oni su izbačeni sa pruge - rekao je Kostas Agorastos, regionalni guverner Tesalije.

Šef smene stanice Larisa, u čijoj smeni se desila nesreća, odveden je u policijsku stanicu u Larisi na ispitivanje.

Putnici koji su bez povreda evakuisani iz voza smrti govorili su za grčke medije o momentu nesreće:

- Čuo se silovit udarac... Voz je bio pun... Znam da je voz kasnio, a onda se čuo udarac - rekao je jedan od putnika.

Ministar za civilnu zaštitu Hristos Stilijanidis je od prvog momenta nesreće u Centru za krizne situacije sa drugim zvaničnicima Vlade Grčke. Aktivirane su Prva armija grčke vojske, kao i vojne bolnice u Atini i Solunu.

Prema podacima kompanije Hellenic Train, u putničkom vozu u trenutku sudara bilo je najmanje 350 ljudi. U Atini se ukrcalo oko 430 osoba, a u Larisi je izašlo oko 80, dok su preostali bili u kompoziciji u trenutku katastrofalnog udara.

#Breaking: Just in - A train collision between a cargo and passenger train in central #Greece between #Larisa and #Thessaloniki, leaves at least 3 people dead and 10 people injured. pic.twitter.com/eq4Da1ExQj