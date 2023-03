ISPOVEST PREŽIVELOG PUTNIKA IZ VOZA SMRTI: To je bila paklena noćna mora od 10 sekundi! Ništa se nije videlo od vatre i dima (VIDEO)

Spasioci su tokom cele noći neumorno radili na spasavanju zaglavljenih putnika u putničkom vozu u kome je u trenutku nesreće trebalo da se nalazi oko 350 ljudi.

"Sudar je bio stravi;an. Noć je užasna, scene je teško opisati", rekao je posle nesreće Kostas Agorastos, regionalni guverner regiona Tesalije.

"To je bila vatrena noćna mora 10 sekundi, jedva da ste mogli da vidite nešto od dima", rekao je 28-godišnji Stergios Minenis, koji je uspeo da pobegne iz olupine voza. Putnički voz sa oko 350 ljudi sudario se sa putničkim vozom nezaustavljivom brzinom u blizini grada Larise u centralnoj Grčkoj u utorak uveče, saopštila je grčka vatrogasna služba.

A head-on collision between two trains in #Greece has left more than 30 people dead. Dozens of others have been injured in the incident. pic.twitter.com/LYmRmB74Qd