PUTIN JE NAPAD UKRAJINSKIH MILITANATA U REGIONU BRJANSKA NAZVAO TERORISTIČKIM AKTOM: Neće uspeti, mi ćemo ih stisnuti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP | |

Kako je izjavio predsednik RF, „diverzanti su ušli u granično područje i otvorili vatru na civile“.

Napad ukrajinskih diverzanata u pograničnoj oblasti Brjanske oblasti je teroristički napad, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak tokom razgovora sa učesnicima pilot-obrazovnog programa Mentorske škole, piše Tass.

Šef države je skrenuo pažnju da sada vojnici i oficiri Oružanih snaga Ruske Federacije hrabro ispunjavaju svoju dužnost, štiteći Rusiju.

- Oni štite od neonacista i terorista one koji su osam godina mučili i ubijali ljude u Donbasu, one koji su ubili Dariju Duginu u Moskvi, one koji su danas počinili još jedan teroristički akt, još jedan zločin, prodrli u granično područje i otvorili vatru na civile - rekao je Putin.

On je naglasio da su diverzanti videli da su napali civilno vozilo.

- Videli smo da tamo sede civili i deca, obična Niva, otvorili su vatru na njih - rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, „upravo takvi ljudi su sebi postavili zadatak da nam oduzmu istorijsko pamćenje, uskrate nam svoju istoriju, uskrate nam svoju tradiciju i jezik“. Putin je citirao ruskog prosvetitelja Konstantina Ušinskog koji je „nepodnošljivim nasiljem” nazvao pokušaje da se narodu oduzme jezik, da se prekine čvrsta veza koja povezuje generacije u „jednu veliku, istorijsku, živu celinu”.

- Ovo nasilje, pravi zločin, čine neonacisti koje sam malopre pomenuo i njihovi vlasnici. Siguran sam da se ovi isti vlasnici neće sećati ni današnjeg zločina. Na ovo niko neće ni obraćati pažnju - rekao je šef države, a prenosi TASS.

Istovremeno je naglasio: Neće uspeti, mi ćemo ih stisnuti.

Obraćajući se nastavnicima, Putin je istakao da su oni i njihove kolege, nastavnici Rusije, vaspitali dostojne učenike – branioce otadžbine.

- Svojim primerom naučili ste ih da razlikuju podlost od istine, izdaju od poštenja i pravde, ulili im zaista veliko osećanje duboke, iskrene ljubavi prema Otadžbini koja definiše ceo naš život - rekao je predsednik.