BROJ POGINULIH U GRČKOJ PORASTAO NA 57 - Potraga za stradalima još traje, iz vagon restorana danas izvađeno 7 UGLJENISANIH TELA

Tačnije, medicinski veštak je navela da je u mrtvačnicu dovezeno još 14 ugljenisanih tela, čime je tragično preminulo 57 osoba. Istovremeno je navela da postoji više od deset vreća u kojima se nalaze pojedinačni ljudski delovi koji još nisu identifikovani.

Ranije je predstavnik za štampu Vatrogasne službe Vasilis Vartakojanis izvestio da je od jutra izvađeno sedam ugljenisanih tela iz vagona-restorana, prenosi Katimerini.

#Breaking: Just in - A train collision between a cargo and passenger train in central #Greece between #Larisa and #Thessaloniki, leaves at least 3 people dead and 10 people injured. pic.twitter.com/eq4Da1ExQj