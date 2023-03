VAGNEROVCI POZDRAVILI SVET IZ CENTRA BAHMUTA - Vijori se zastava, Prigožin likuje (VIDEO)

- Momci se spremaju na nestašluke, snimaju kućni video. Danas (četvrtak) ujutro iz Bahmuta, praktično iz centra grada - stoji u komentaru ispod videa koji je objavila Prigožinova press služba.

Na snimku se vidi kako jedan od uniformisanih muškaraca na vrhu oronule višespratnice postavlja zastavu Vagnerove grupe. Drugi sviraju muzičke instrumente, što je referenca na neformalni nadimak Wagnerovaca - "muzičari".

Ukrajinske snage držale su svoje položaje u Bahmutu rano u četvrtak, ali su pod stalnim napadima ruskih trupa.

Wagner’s nickname is “The Musicians” -> They’re moving towards the city center of Bakhmut … pic.twitter.com/MjH4gISnSX