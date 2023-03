KRAJ FRANCUSKOG MEŠANJA U AFRICI! Makron: Vreme Fransafrike je prošlo, sada smo neutralan sagovornik

"Vreme "Fransafrik" je prošlo i ponekad osećam kao da se mentaliteti ne razvijaju istom brzinom kao mi, kada čitam čujem i vidim da Francuskoj i dalje pripisuju namere koje nema, rekao je Makron u obraćanju francuskoj zajednici u Gabonu.

Izraz 'Fransafrik' se odnosi na francusku postkolonijalnu strategiju podržavanja autoritarnih vođa da bi branila sopstvene interese.

"Izgleda kao da se i dalje od Francuske očekuje da zauzima stavove koje ona odbija da zauzme, i ja to potpuno podržavam. U Gabonu kao i drugde Francuska je neutralni sagovornik koji govori sa celim svetom i čija uloga nije da se meša u unutrašnju politiku", rekao je Makron.

🔖🇬🇦🇫🇷Macron arrives in Gabon, welcomed by cheers at the airport : President Macron arrives at Libreville airport, where he is greeted by a small but enthusiastic crowd at the beginning of a four-day tour that will see him visit four countries: Gabon, Angola, Congo and the DRC. pic.twitter.com/mnvedURav8