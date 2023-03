PROGLAŠEN NEVINIM POSLE 38 GODINA - Doživotno osuđen zbog zločina koji nije počinio, posle ČETIRI DECENIJE uspeo da dokaže da nije kriv

Moris Hejstings pušten je iz zatvora prošle godine nakon što su rezultati DNK analize pokazali da je druga osoba osumnjičena za ubistvo. Sudija je u oktobru prošle godine poništio presudu na zahtev tužioca iz Kabineta okružnog tužioca i Hastingsovih advokata.

Tužioci i Hastingsovi advokati su od sudije Vilijama Rajana zatražili da preduzme dodatne korake i proglasi Hastingsa nevinim za ubistvo koje je počinjeno pre više od 40 godina. Sudija je juče proglasio Hastingsa nevinim, što znači da je uverljivo dokazano kako Hastings nije počinio zločin, prenosi CBS.

This is the moment Maurice Hastings finds out he is being freed after 38 years in prison.



It comes after new DNA testing linked a different man to the murder of Roberta Wydermyer in California in 1983.



