PAKAO NA LETU LUFTHANZE IZ OSTINA - Turbulencije bile toliko jake da je sedam putnika završilo U BOLNICI (VIDEO)

- Erbas A330 je bezbedno sleteo u Dales. Sedam ljudi je prevezeno u lokalne bolnice - rekao je portparol Uprave aerodroma Metropoliten Vašington.

Posada je izvestila da je avion naišao na ozbiljne turbulencije na visini od oko 11.000 kilometara iznad Tenesija, prenosi The Vashington Post.

Lufthansa Airbus A330-300 (D-AIKK, built 2008) operating #LH469 from Austin to Frankfurt safely diverted to Washington-IAD Intl(KIAD), VA bc of multiple injuries on board due to severe turbulences. The A330 was flying over W Virgina at 37000 ft at the time. Video: Susan Zimmerman pic.twitter.com/D2cfnR56WY

- Let LH469, koji je leteo iz Ostina za Frankfurt, naišao je na kratke, ali ozbiljne turbulencije oko 90 minuta nakon poletanja. Iz predostrožnosti, posada je izvršila neplanirano sletanje na vašingtonski aerodrom Dales – navodi se u saopštenju, nemačke avio-kompanija, koja je dodala da je putnicima po sletanju ukazana lekarska pomoć, ali nisu precizirali tačan broj povređenih.

- Taman smo bili na večeri kada je avion iznenada počeo da propada. Užasan osećaj slobodnog pada. Ljudi i hrana su poleteli u vazduh, udarili su u plafon aviona, čak su uspeli da ga oštete... Video sam da je jedna osoba teško povređena, sedište je poprskano krvlju... Izveden je iz aviona. u invalidskim kolicima - rekao je jedan od putnika, kome je Lufthanza platila hotelsku sobu i taksi, ali mu nije pokrila ostale troškove.

THE VIEW FROM INSIDE: New video shows food that went flying from what passengers describe as a “free fall" on Lufthansa Flight 469. The plane was flying from Austin to Frankfurt when it diverted to Dulles due to significant turbulence. @nbcwashington pic.twitter.com/hwvG61hQUp