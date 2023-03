'VAGNER JE PRAKTIČNO OPKOLIO BAHMUT, OSTAO JE JEDAN PUT. VOJNICI TRAŽE DA IDU KUĆI!' Jevgenij Prigožin poslao video poruku Volodimiru Zelenskom (VIDEO)

- Vagner je praktično opkolio Bahmut, ostao je jedan put. Ako se ranije sa nama borila profesionalna ukrajinskom vojskom, danas vidimo sve više starih i dece (na kraju videa)... njihov život kod Bahmuta traje kratko, dan-dva. Molim vas povucite ih kući! Vojnici traže da idu kući - poručio je Prigožin Zelenskom u videu snimljenom sa krova zgrade.

Na snimku se vide starac i dvojica mlađih muškaraca koji su od Zelenskog tražili da ih pusti.

To dolazi nakon što je Generalštab ukrajinske vojske saopštio da su ukrajinske snage odbile više od 85 napada u pet glavnih sektora linije fronta u Bahmutu.

🇷🇺⚔️🇺🇦"Wagner practically encircled Bakhmut,there is one road left.If previously with us was fighting professional AFU Army,today we see more and more old and kids(at the end of the video)..." - Yevgeniy Prigozhin pic.twitter.com/UEGUESJ9C2