Beba pronađena u poluraspadnutom stanju u šumi, ne mogu da utvrde kog je pola: Uhapšeni roditelji danima krili gde im je dete! (VIDEO)

Na zastrašujući prizor u grmlju policija je naišla posle dvodnevne operacije potrage u Saseksu.

Metropoliten policija je saopštila da veruje da je beba bila mrtva "nekoliko nedelja" pre nego što je pronađena, ali konkretan datum smrti nije naveden, jer je bilo "prerano" da se to utvrdi.

Obdukcija će se obaviti u petak.

Marten (35) i Gordon (48) su uhapšeni u ponedeljak u Brajtonu pošto su uspevali da izmičnu policiji, a istragu je prvo pokrenula policija Velikog Mančestera 5. januara, nakon što je automobil para pronađen u plamenu i napušten na oštrom skretanju puta u Boltonu. Na društvenim mrežama osvanuli su snimci nadzornih kamera na kojima su njih dvoje poslednji put viđeni sa detetom.

New CCTV has been released of the last sighting of a missing couple and their baby as police appeal for information.



It has been six weeks since police found the car that Constance Marten and Mark Gordon were believed to be travelling in.



