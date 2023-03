NEVEROVATNA IGRA SUDBINE: Konj mu pao na šoferku i ZAUVEK PROMENIO ŽIVOT! (FOTO)

Britanac Ijan Tilston (34) doživeo je bizarnu saobraćajnu nesreću kada mu je konj pao na auto i smrskao mu lice do te mere da ga porodica prepoznaje samo po nosu.

On je jedva ostao živ nakon što je 10. januara prošle godine na raskrsnici naleteo na životinju koja je pobegla sa obližnje njive na putu između Havardena i Nantviča u Češiru. Dok je vozio klizavim putem, automobil ispred njega je udario konja, koji je odleteo ka njegovim kolima i pao pravo na šoferšajbnu.

Ijan je hitno prebačen u bolnicu “Salford” gde je obavljena spasonosna operacija mozga. Posle je usledio niz hirurških zahvata kako bi mu se rekonstruisalo lice.



Više od godinu dana nakon nesreće Ijanov brat Adam je za medije rekao da je stavljen u indukovanu komu.

– Imao je nekoliko operacija, a čak su mu i rekonstruisali lice. Njegovo celo lice je smrskano u sudaru i morali su da mu uklone deo lobanje tokom operacije. Bio je u potpunom haosu nakon nesreće i samo smo po nosu znali da je to on – ispričao je Adam za Liverpul eho.

Miraculously, Ian Tilston has since come out of critical condition, but has been left blind and has been told he will not be able to walk again.



An absolutely awful tale but the family are now looking to bring Ian home. https://t.co/QzOejnpzPA