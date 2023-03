ŠOK POJAVA U AMERICI: Padao je sneg, a onda je BLJESNULA SVETLOST, ljudi u neverici snimali - ovo je DOKAZ DA POSTOJE (VIDEO)

Velika snežna oluja donela je ogromne količine snega u južni Ontario u petak uveče, a stanovnici su se potom susreli sa iznenađujućim vremenskim fenomenom.

Naime, nešto pre 21 sat u petak, stanovnici su počeli da prijavljuju grmljavinu i munje usred snežnih padavina, prenosi CTV News Toronto.

"Sneg sa grmljavinom", jednostavno rečeno, je kada munja i grmljavina prate snežnu oluju, i iako se to ne dešava često, meteorolog CP24 Kris Poter rekao je da to nije sasvim neuobičajeno.

Several rounds of thundersnow being heard and seen on Lakeshore in Toronto. Somewhere beyond all that snow are the Toronto Islands and Lake Ontario! #ONStorm pic.twitter.com/FK3zJYUymF — Daniel Milligan (@danielrmilligan) 04. март 2023.

"Očigledno je da se to ne dešava često sa svakom olujom“, rekao je Poter. "Moraju da postoje određeni mehanizmi u igri. Jedan od njih je značajno podizanje [i] značajna konvekcija (toplotno strujanje)."

Stanovnici su ubrzo počeli da postavljaju fotografije i video snimke ovog fenomena.

Na snimcima mogu se videti munje kako osvetljavaju nebo dok sneg pada nad gradom u velikim količinama.

Fenomen je takođe bio viđen u Kičeneru, Ontario, pa sve do Mičigena, SAD.

Prema Farmer's Almanah, grmljavina se javlja kada vazdušna masa postane toliko nestabilna da se naglo prevrće, obično kada se susretnu drastično različite temperature. Sneg sa grmljavinom je prilična retkost jer su zimi „donji slojevi vazduha hladniji i imaju nižu tačku rose, [što znači] da su ove vrste atmosferskih sukoba veoma neuobičajene tokom hladnijih meseci“.

#BreakingNews First time I’ve ever seen snowstorm and thunderstorms at the same time in Toronto. The city of Toronto issued a warning ⚠️ #TTC might cancel trains and buses lines. Toronto Pearson #Airport flights cancellations. Stay safe everyone! #snowstorm #thundersnow #Toronto pic.twitter.com/2OSiO8VQkR — Abdulkeni Abdelwahid (@abdelwahid82) 04. март 2023.

"Ipak, grmljavina se dešava“, navode iz organizacije.

Sneg sa grmljavinom je najčešći u regionu Velikih jezera jer hladan vazduh koji duva preko relativno blage vode Velikih jezera tera vazduh dovoljno brzo da se zbog nestabilnosti pojave munje i grmljavina u kombinaciji sa jakim snegom, navodi Almanah.

Got 2 videos of #thundersnow in Downtown Toronto, seemingly both hitting the CN Tower 🌩🌨#ONStorm pic.twitter.com/0zf6USzI7F — Storm Chaser Joey (@StormChaserJoey) 04. март 2023.

Specijalista za vremenske prilike CTV Nevs u Torontu Džesika Smit takođe je rekla da ove vrste kasnih zimskih oluja nisu neuobičajene.

Jedan korisnik takođe je objavio snimak kombinacije munja i snežnih padavina i naveo da je ovo "dokaz da one postoje, za sve koji ovakve pojave ranije nisu videli.

"Ako nikada niste videli, ovo je dokaz da munje u kombinaciji sa snežnom olujom postoje, iz Mindija (Mičigen)", naveo je u objavi jedan korisnik, koji je takođe podelio snimak fenomena.

If you have never seen it, proof thundersnow exists from Mindy in Haslett. pic.twitter.com/jlTVRasimi — Darrin Rockcole (@DarrinRockcole) 04. март 2023.

"Ulazimo u doba godine kada se bitka između hladnog arktičkog vazduha bori protiv toplijeg južnog vazduha dok prelazimo u proleće“, rekao je Smit.

The third - and shortest - of consecutive #thundersnow tonight pic.twitter.com/yLgHtKDcSj — Augusto Amorim (@jaamorim) 04. март 2023.

Smit kaže da će najveći uticaj oluje biti vidljiv od 21 sat u petak do 12 sati ujutru u subotu, sa jakim vlažnim snegom do subote ujutru.

