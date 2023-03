ČUDO U TURSKOJ! Dok su radnici uklanjali ostatke ruševima ZAČUO SE ZVUK - prvo su izvukli psa, a onda i NJIH (VIDEO)

Radnici koji su uklanjali ostatke ruševina u zaseoku Alčiček u jednom momentu su čuli zvukove životinja, a potom su ispod ruševina izvukli žive dve koze, koje su pod ruševinama bile čak više od 26 dana, saopšteno je iz kancelarije lokalnog guvernera.



Nakon intervencije veterinara, koze su dobile vodu i hranu,a brigu o njima preuzele lokalne vlasti jer su njihovi vlasnici izvan grada, navodi agencija.

Takođe, u turskom gradu Hataju, koji je bio jedan od najteže pogođenih u dva razorna zemljotresa 6. februara, iz ruševina je izvučen i pas, čak 25 dana nakon zemljotresa.

Timovi AFAD-a i drugih službi su tokom rada na uklanjanju ruševina u Antakiji u Hataju, začuli zvuk ispod jedne od ruševina, te je usledila potraga za izvorom.

A dog was rescued alive in Hatay from under the rubble on the 25th day of the Turkish earthquakes. pic.twitter.com/rr8LvpSANE