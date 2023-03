OMLADINA SE DRUŽILA NA PLAŽI, A ONDA SE ZAČUO RAFAL - Horor u Americi, dvojica muškaraca UPUCALA pet osoba

Policija Los Anđelesa odgovorila je na pucnjavu na Rojal Palms Biču u San Pedru oko 17:45 i pronašla pet muških žrtava sa ranama od vatrenog oružja, rekao je LAPD za KTLA.

Policija je saopštila da su dvojica osumnjičenih muškaraca prišla grupi od oko 20-30 20-godišnjaka koji su se družili na plaži.

Nakon neke vrste svađe, njih dvojica su ispalili najmanje deset metaka iz poluautomatskog pištolja pre nego što su pobegli sa lica mesta u srebrnoj limuzini, rekli su policajci.

Žrtve, koje su imale između 15 i 51 godine, prevezene su u lokalnu bolnicu na lečenje, prenela je KTLA. Četiri žrtve su u stabilnom, a jedna u kritičnom stanju, saopštila je policija.

