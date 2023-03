Američki državni sekretar Entoni Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se nakratko u četvrtak na samitu Grupe 20, što je prvi njihov sastanak u poslednjih nekoliko meseci.

Američki zvaničnici rekli su da su Blinken i Lavrov razgovarali otprilike 10 minuta na marginama G-20 samita u Nju Delhiju. Do kratkog susreta došlo je kada su odnosi između Vašingtona i Moskve naglo pali, dok traje specijalna operacija u Ukrajini.

Prof. dr Duško Tomić sa Univerziteta za bezbednost i globalne studije američkog univerziteta iz UAE uključio se u Novo jutro putem video linka navodeći da je bitno što su se Blinken i Lavrov sastali, jer su oni u celom procesu glavni pregovarači.

- Dobro je da postoje indicije za mir. Smatram da je mir u ovom trenutku najpotrebnija stvar. Polako dolazi do geopolitičkog razvrstavanja, i da ohladimo i od ruskog i prozapadnog narativa koji forsira jednu, odnosno drugu priču. Treba ići ka tome da dolazi do etabliranja geopolitičke moći, na dve suprotstavljene strane - rekao je on.

Ko u ovom momentu ima jaču moć, on će imati neke jače nacionalne ciljeve, ili će revidirati one od pre, dodao je Tomić.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže da je za Rusiju Bahmut važan, jer je to pitanje legitimiteta Vladimira Putina. To je varoš, sa 4.000 ljudi unutra, i na kocki je sve što je Kremlj pričao. Bilo kakav neuspeh tu, dovešće do posledica unutar ruskog establišmenta.

- Taj Bahmut ne brati cela ukrajinska vojska, već dve brigade, od čega je jedan dobrovoljački bataljon. Napredovanje se ne meri kilometrima, nego metrima - rekao je Obradović.

Ljuban Karan, bivši pripadnik KOS-a istakao je da je Bahmut strateška tačka i raskrsnica puteva.

- To je najbolja otporna tačka, gde se može napraviti odbrana. Tu su napravljena skloišta pre ovoga, da može da se brani dugo vremena. Nikada se na grad ne juriša direktno, jer su gubici veliki. Radi se o tome da je dosta mina iznenađenja, puno je svega što ugrožava napadača, a ne može da se koristi tehnička prednost u teškom naoružanju - rekao je Karan.

Oni se ne povlače, jer je na drugom mestu teško organizovati odbranu, to može samo ispod zemlje, i to još nije završeno u punoj meri.

- Uvek se protivniku ostavlja put u slučaju povlačenja. Ja ne verujem u priče da se u Bahmutu vode borbe, nego u okolini, jer žele da spreče potpuno zatvaranje okruženja. Ono što govori da će Bahmut pasti je to da se specijalne jedinice izvlače iz grada. - dodao je Karan potom.

