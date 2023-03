ŠOJGU POSETIO MARIUPOLJ: Ministar nadgleda obnovu, obišao zdravstveni centar, Urgentni centar i novo stambeno naselje od 12 zgrada

Navedeno je da je Šojgu prisustvovao radovim na obnovi, tokom posete oblasti Donjeck, javlja DPA.

Šojgu je obavešten o radovima vezanim za snabdevanje vodom Donjecka iz ruske oblasti Rostov.

U Moskvi je saopšteno da je Šojgu tokom vikenda sa komandantom ruskih snaga u Ukrajini generalom Valerijem Gerasimovom posetio liniju fronta u Donjecku.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu posetio je područje "ruske operacije" u Ukrajini kako bi nadgledao radove na obnovi Donbasa, saopštila je danas ruska vojska.

Ruska vojska je ranije, u subotu, prenela vest o poseti Šojgua "komandnom mestu" na frontu u istočnoj Ukrajini, u vreme kada se vodi bitka za grad Bahmut.

"U okviru putovanja u područje specijalnih vojnih operacija", Šojgu je sproveo inspekciju već obnovljenih infrastrukturnih lokacija, kao i novih gradilišta u Marijupolju, navela je ruska vojska koja nije naznačila datum posete.

