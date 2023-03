NEMAČKI NAUČNICI OBJAVILI OPASNU MAPU PODELE EVROPE NA 6 DELOVA! Srbiji "otkinuto" parče teritorije, ali to NIJE KOSOVO! (FOTO)

Jedna stara mapa podele Evrope, prema kulturno-prostorim kriterijumima koju je izradio nemački akademski komitet opet je "oživela" na Tviteru gde je pokrenuta diskusija o njoj. Prema mapi, zamišljene regionalne granice presecaju teritoriju nekoliko evropskih država, uključujući i Srbiju.

"Veliku mapu podele Evrope prema kulturno-prostorim kriterijumima" podelio je na Tviteru luksemburški politikolog Florijan Biber uz komentar da ceni "nemačku preciznost", ali da je ideja da se mogu povući jasne granice između kulturnih prostora "apsurdna i problematična".

Predložena je podela kontinenta na Zapadnu, Severnu, Južnu, Centralnu, Jugoistočnu i Istočnu Evropu, s tim što bi se teritorija nekoliko zemalja prostirala na više regija.

Tako bi, prema mapi, severni deo Srbije, odnosno veći deo Vojvodine, pripadao Centralnoj Evropi, a ostatak Jugoistočnoj. Najveći deo Ukrajine bi pripadao Istočnoj Evropi, dok bi krajnji zapad bio u Centralnoj.

Imaginarna granica između Centralne i Južne Evrope bi prolazila preko središnjeg dela Rumunije i praktično bi "presekla" zemlju na pola. Francuska bi bila "raparčana" na čak tri dela - najveći deo bi bio u Zapadnoj Evropi, južna obala bi bila u Južnoj, a pokrajina Alzas na kranjem istoku bi bila u Centralnom delu.

I appreciate German precision, but the idea that one can draw neat lines of 'Kulturräume' culture spaces is frankly absurd and deeply troubling. pic.twitter.com/k97iGO8kJV