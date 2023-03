POLICIJA JE ZATEKLA STRAVIČAN PRIZOR: Napadnuta kuća u predgrađu Čikaga, muškarac, žena i devojčica ubijeni na licu mesta

Policijska uprava u Bolingbruku, Ilinois, saopštila je da su policajci, kada su stigli u kuću, zatekli upucane muškarca, ženu i devojčicu, koji su proglašeni mrtvim na licu mesta.

Druga žena, koja je takođe upucana, prevezena je u bolnicu, a njeno stanje nije bilo odmah poznato.

Identitet i starost žrtava nisu odmah saopšteni.

Policija je saopštila da je osumnjičeni za pucnjavu priveden, ali nisu date dodatne informacije.

