HAOS U GRUZIJSKOM PARLAMENTU: Poslanici se potukli posle žestoke rasprave (VIDEO)

U parlamentu Gruzije dogodio se incident kada su se nakon žestoke rasprave potukli poslanici.

Naime, tokom rasprave o zakonu o stranim agentima, došlo je do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba između poslanika vladajuće koalicije i opozicije.

Na snimku iz parlamenta vidi se kratka ali nasilna tuča između poslanika koja je izbila nakon što je, kako se navodi, predsednik odbora za pravne poslove udario lidera opozicione partije Ujedinjeni nacionalni pokret, koja se protivi zakonu.

Vladajuća koalicija Gruzijski san prošlog meseca je objavila da podržava zakon, koji tek treba da prođe druge faze odobrenja pre nego što bude usvojen, dok ga kritičari porede sa ruskim zakonom iz 2012. godine, koji se od tada širio i koristio za, kako piše Reuters, obračun sa ruskim civilnim društvom i nezavisnim medijima.

fist fight breaks out in georgia parliament over draft foreign agents law



(russia has used a similar law to crack down on civil society/independent media)pic.twitter.com/9KQJHZ7vzt