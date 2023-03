OŠTAR PAD NA VOL STRITU: Izjava predsednika Fed-a "srušila" cene deonica

Na Vol Stritu cene akcija su u utorak naglo pale, nakon što je predsednik Fed-a Džerom Pauel rekao da će zbog visoke inflacije centralna banka verovatno podići kamatne stope više nego što se ranije očekivalo. Dau Džons je potonuo 1,72 odsto, na 32.856 poena, dok je S&P 500 pao 1,53 odsto, na 3.986 poena, a Nasdak indeks 1,25 odsto, na 11.530 poena.

Do pada indeksa došlo je nakon što je Pauel u izveštaju Kongresu o ekonomskoj situaciji rekao da je Fed spreman da preduzme više koraka ako budući ekonomski podaci pokažu da su potrebne strožije mere za obuzdavanje inflacije.

Ovo je podstaklo strahove investitora da će centralna banka podići ključne kamatne stope za agresivnih 0,50 procentnih poena na sastanku u martu, jer svi najnoviji podaci pokazuju da je inflacija u SAD i dalje na visokom nivou i da ekonomija nastavlja solidan rast.

Zbog toga tržište novca sada procenjuje da postoji 70 odsto šanse da Fed podigne kamatne stope za 0,50 procentnih poena u martu, dok su još u ponedeljak te šanse bile oko 30 odsto.

Pauel, koji će sutra nastaviti svoj izveštaj Kongresu, takođe je rekao da Fed ne napušta ciljni nivo inflacije od 2 odsto i da trendovi na tržištu rada ne ukazuju na to da je ekonomija pred opadanjem.

Nakon Pauelovih poruka, pojačane su procene da će Fed do septembra povećati kamatne stope u rasponu od 5,50 do 5,75 odsto, dok su sada kamate između 4,50 i 4,75 odsto. Međutim, kažu analitičari, to će zavisiti i od daljih podataka o inflaciji i kretanjima na tržištu rada.

Zato će američki izveštaj o zapošljavanju biti u fokusu investitora u petak. Analitičari koje je anketirao Rojters procenili su da je broj zaposlenih u februaru porastao za 200.000, mnogo sporije od januarskih 517.000.

Cene akcija su juče pale i na evropskim berzama. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,13 odsto, na 7.919 poena, dok je frankfurtski DAKS skliznuo 0,60 odsto, na 15.559 poena, a pariski CAC 0,46 odsto, na 7.339 poena.

