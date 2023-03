KOBMINOVANI UDAR ŠIROM UKRAJINE! Rusija bombardovala Kijev, Harkov, Odesu, Lvov...

Jutros je prijavljeno desetine vazdušnih napada ruskih snaga širom Ukrajine. Kijev su jutros probudile eksplozije i detonacije, a slično stanje je i u Harkovu, što potvrđuju gradonačelnici oba grada.

Gradonačelnik Kijeva izvestio je da je Rusija napala Kijev u poslednjih nekoliko napada na Ukrajinu.

⚡️Another explosion heard in Kyiv.



A loud explosion was heard in Kyiv, as reported by a Kyiv Independent journalist.



Earlier, explosions occurred in Kyiv's central Holosiivskyi District early in the morning of March 9, Kyiv Mayor Vitali Klitschko said on Telegram. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 09. март 2023.

- Eksplozije u glavnom gradu - naveo je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Kličko je naveo da je dvoje povređenih u jutrošnjim udarima hospitalizovano.

Novinari u Kijevu su izvestili da su čuli eksplozije u 6 sati izjutra. Ekslozije su deo talasa napada Rusije duž čitave Ukrajine.

Četvoro poginulih u Lavovu

Napadnut je i Lavov. Četiri osobe su poginule u ruskim raketnim udarima na zapadni region Lavova, rekao je šef regionalne vojne administracije na Telegramu.

„Stanovnici Lavovske oblasti, vazdušna uzbuna je ove noći trajala četiri sata… U okrugu Zoločiv, neprijateljska raketa je pala u stambeno naselje. Izbio je požar. Već je ugašen. U ovom trenutku se zna za četvoro mrtvih. To su četiri odrasle osobe. Dva muškarca i dve žene. Bili su kod kuće kada je raketa pala. Ostaci se još uklanjaju. Možda su pod njima i drugi ljudi.”

Uništena su tri stambena objekta. Kozicki je objavio video snimak štete.

⚡️ The head of the Lviv Regional Military Administration posted the video of the consequences of the [russian] missile crash in the Zolochiv district.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/0UBG7u9rwC — FLASH (@Flash_news_ua) 09. март 2023.

Napadi su prijavljeni i u Odesi, a novinar Tajmsa naveo je da se primećuje dim iz termoelektrane u Kijevu.

Gradovi bez struje

Eksplozije su izazvale nestanak struje u pojedinim gradovima.

Friends and colleagues in #Kyiv woke up this morning to explosions and shaking windows. This is nowhere near over, and 🇺🇦 continues to have no choice but to push 🇷🇺back to its borders. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) 09. март 2023.

Oko 40 odsto Kijeva je bez grejanja, a oko 15 odsto bez struje nakon jutrošnjih ruskih udara na energetske objekte, saopštio je gradonačelnik Kličko.

"Nakon raketnog napada, zbog vanrednog nestanka struje, 40 odsto potrošača u glavnom gradu trenutno je bez grejanja. Vodovod funkcioniše normalno", napisao je Kličko na Telegramu.

Gardijan navodi da je u Kijevu trenutna temperatura četiri stepena Celzijusa.

Grad Žitomir ostao je bez struje.

"Nema opskrbe vodom niti struje u nekim dijelovima. Situacija je teška. Nema žrtava", kazao je gradonačelnik Žitomira Sergij Sukomlin.

Nuklearka ostala bez struje

Zbog granatiranja je bez struje ostala nuklearna elektrana Zaporožje.

"Danas je prekinuta poslednja linija komunikacije između okupirane nuklearne elektrane Zaporožje i ukrajinskog elektroenergetskog sistema", stoji u saopštenju agencije Enerhoatom.