NEŠTO ČUDNO JE POČELO DA PADA SA NEBA! Vlasti Pekinga su upozorile građane: Nigde bez kišobrana! (VIDEO)

Poslednjih dana, video je postao viralan na društvenim mrežama na kojem se vidi "kiša crva" na ulicama prestonice, a ljigave bube prekrivaju automobile. El Heraldo je izvestio da je stanovnicima Pekinga rečeno da se preporučuje da napuštaju svoje domove samo sa kišobranima.

Na snimcima iz vesti, mogu videti stanovnici kako obavljaju svoje svakodnevne poslove sa kišobranima podignutim kako bi izbegli da ih udare crvi koji padaju. I dok kineske vlasti tek treba da otkriju razlog ovog čudnog fenomena, teorije su počele da se pojavljuju na internetu. Neki su sugerisali da bi to moglo biti cveće topole, veoma popularno drvo u oblasti koje je puno semena i, kada cvetovi opadnu, često se mešaju sa gusenicama.

Druga teorija je sugerisala da su crvi počeli da padaju nakon što ih je odneo jak vetar, teoriju koju podržava naučni časopis Mother Nature Netvork, koji objašnjava da se ova vrsta incidenta sa životinjama dešava nakon oluje. "Smak sveta je sve bliže", rekao je jedan korisnik Tvitera.

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk