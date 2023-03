VIŠE OD 300 LJUDI ZARAŽENO: Misteriozna bolest 'zavladala' kruzerom

Više od 300 putnika i članova posade obolelo je od misteriozne bolesti na kruzeru.

Do izbijanja zaraze došlo je na kruzeru Princeza Rubi tokom putovanja od Teksasa do Meksika i nazad, od 26. februara do 5. marta.

Od 2.881 putnika, 284 je prijavilo da je bolesno, što je skoro 10 posto, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Od 1.159 članova posade, razbolelo se 34, što je oko tri posto, prenosi Metro.

Simptomi koji dominiraju među obolelima su povraćanje i dijareja, prema podacima CDC. Sve do danas, uzrok bolesti je nepoznat.

Nakon izbijanja zaraze, članovi posade su obavestili goste o porastu broja obolelih na brodu.

Članovi posade su takođe pojačali čišćenje i dezinfekciju i sakupili uzorke stolice od nekih bolesnih gostiju kako bi ih poslali u laboratoriju CDC-a na patološko testiranje.

Bolest je verovatno uzrokovana norovirusom, rekao je portparol kruzera za CBS News. Međutim, još uvek nema zvaničnih informacija o uzroku zaraze.

On je veoma zarazan i često ga zovu "virusom kruzera". Više od 90 posto bolesti, koje uključuju dijareju na kruzerima, izazvane su norovirusom, prenosi CDC.

Članovi posade rekli su bolesnim putnicima da se izoluju u svojim kabinama, rekao je portparol kruzera.

Epidemiolozi i zdravstveni zvaničnici sa CDC reagovali su na izbijanje zaraze 5. marta u Galvestonu.

Za sada nije poznato da li je neko od putnika hospitalizovan.

Princeza Rubi je već krenula na drugo putovanje - sedmodnevnu karipsku turu, rekla je kompanija za CBS News. Putnici su obavešteni o prethodnoj zarazi.

Ovo nije prvi put da Princeza Rubi puni naslove medija zbog bolesti na brodu. Kruzer je imao brojne epidemije korona virusa, a jedno zloglasno putovanje 2020. godine stoji iza više od 10 posto prvih slučajeva korona virusa u Australiji.

