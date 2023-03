UZNEMIRUJUĆI SNIMAK ŠOKIRAO SVET: Usred bela dana prišao mladiću s leđa i IZBO GA nožem, iza napada krije se JEZIV RAZLOG (VIDEO)

On je usred bela dana izvukao kuhinjski nož iz kaputa i nasrnuo na 18-godišnjeg studenta Elisa Vilera koji se u pogrešnom trenutku našao na pogrešnom mestu šetajući parkom na povratku iz teretane, piše The Sun.

Muhamed ga je napao jer je želeo da bude deportovan iz Britanije.

Zastrašujući snimak pokazuje kako imigrant prilazi mladiću neposredno pre divljačkog napada, kratko mu se obraća i pita ga da li zna kik-boks pre nego što je zamahnuo nožem prema njemu. Viler je nakon uboda koji mu je probio pluća uspeo da pobegne, ali se onesvestio pre nego što je hitno prevezen u bolnicu gde je operisan.

This is the moment that Iraqi asylum seeker Rebaz Mohammed, 28, stabbed Ellis Wheeler, 18. He wanted to be sent back to Iraq.



He had grown tired of leaving in a hotel in Bournemouth.



Southampton Crown Court jailed him for jailed for six years pic.twitter.com/wzB2jLYF22