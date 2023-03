OVO JE FILIP (35) KOJI JE POBIO JEHOVINE SVEDOKE: Zapucao kroz prozor objekta u Hamburgu, usmrtio i nerođenu BEBU

U pucnjavi u sali za sastanke Jehovinih svedoka u nemačkom gradu Hamburgu ubijeno je sedam ljudi, uključujući i nerođenu bebu, saopštila je policija, a preneo je BBC.

Kako se navodi, napadač je delovao sam u napadu u četvrtak, a kasnije i sebi oduzeo život. Njegovi motivi su nepoznati.

"Naoružani napadač koji je ubio sedam osoba, izvršio je samoubistvo ispred centra Jehovinih svedoka u nemačkom gradu Hamburgu u četvrtak uveče", rekao je danas državni ministar Endi Grote.

"We've seen forensics going in and out of there all morning"



Sky's @SiobhanRobbins reports from Hamburg on a shooting at a Jehovah's Witness centre that left Eight dead and three seriously injuredhttps://t.co/m8i7Oyz7a1



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qcDASotPGA — Sky News (@SkyNews) 10. март 2023.

Grote je istakao da je brza policijska reakcija sprečila da dođe do još veće tragedije, a potom je dodao da je napadač delovao sam, preneo je Rojters.

Kako je naveo nemački državni tužilac, u pitanju je bio nemački državljanin, koji je imao dozvolu za nošenje pištolja.

Četiri muškarca se nalaze među žrtvama, kao i dve žene i dete staro sedam meseci. Policija je tokom brifinga saopštila da su svi ubijeni bili nemački državljani.

List "Dejli mejl" objavio je ranije da je među poginulima trudnica u sedmom mesecu trudnoće.

BREAKING 🇩🇪 : Gunman in the city of #Hamburg was a former member of the Jehovah's Witnesses, he had a licence for a semi-automatic pistol – German prosecutors



Police recently received a report that he was psychologically unwell and visited his house, but saw no cause for concern pic.twitter.com/c4sRBF9YhX — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) 10. март 2023.

Nemački list "Bild" objavio je da napadač u Hamburgu u crkvi Jehovinih svedoka Filip F. i da je bio radnik poslovnog centra, piše "Dejli mejl".

Prema snimcima sa mesta napada, napadač star 35 godina otvorio je vatru kroz prozor objekta. Prema prilično mutnom snimku, napadač je prišao prozoru i otvorio vatru iz pištolja.

Policija je ranije saopštila da je u napadu poginulo osmoro ljudi, uključujući napadača.

Na jednom snimku vide se ljudi kako panično traže zaklon na ulici.

Policija je ranije saopštila da je počinilac pronađen mrtav nakon ulaska policajaca u prostorije.

Several people died in a shooting at a place of worship used by Jehovah’s Witnesses in Hamburg, Germany https://t.co/eah6W7OAhO pic.twitter.com/Y3XrFt02c9 — Reuters (@Reuters) 10. март 2023.

U trenutku napada žrtve su učestvovale u sastanku proučavanja Biblije u crkvi Jehovinih svedoka, koji je počeo oko 19.00 časova.

Napad je inače počeo oko dva sata kasnije, a policija je odgovorila nakon 15 minuta. "Bild" je objavio i fotografiju napadača.

Nemački list objavio je da je Filip F. odrastao u Kemptenu u regionu Algoj, u strogo religioznoj porodici. Nakon što je završio srednju školu, školovao se za bankarskog službenika.

On se nastanio u Hamburgu posle studija poslovne administracije, nakon što je više puta živeo u inostranstvu.

⚡️ Shooting in Hamburg, Germany kills 7 people



Also 24 injured, in an earlier attack on a Jehovah's Witnesses center. The perpetrator has also reportedly killed themselves on the spot.



Jehovah's Witnesses are classified an extremist organization and are banned in Russia. pic.twitter.com/otuAMd8ooQ — Kevin smith (@KJ00355197) 10. март 2023.



"Bild" dodaje da je napadač na svom sajtu naveo da je "multikulturan" i "samoproklamovani Evropljanin".

Šef hamburške policije rekao je da je moguće da je napadač bolovao od mentalne bolesti.

Nije imao kriminalni dosije, ali se sumnja da je izvršio prevaru.

Stan napadača je pretražen, a među predmetima je pronađeno 15 šaržera municije.

