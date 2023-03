SPECIJALCI UPALI U APOTEKU: Okončana talačka kriza u Nemačkoj (VIDEO)

Policija je dugo pregovarala sa otmičarem koji je uzeo taoce u apoteci, pre nego što je nasilno upala u lokal i uhapsila ga, prenose nemački mediji.

Oko apoteke u prometnoj ulici Etlinger štrase u centru grada bile su raspoređene jake policijske snage, među kojima su i specijalne jedinice. Zbog talačke krize bile su zatvorene i sve okolne prodavnice, a građanima je poručeno da izbegavaju ovaj deo grada.

An unknown person is holding hostages in one of the German pharmacies in Karlsruhe. The building was cordoned off by the police.https://t.co/7GGwAHT6Ks pic.twitter.com/xz1eWyrfpr